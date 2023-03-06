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    Florya rehabilitasyon merkezi! Mauro Icardi sonrası Nicolo Zaniolo da Galatasaray’da hayat buldu

    G.Saray’a transfer olduktan sonra Mauro Icardi patlama yaptı. Icardi sonrası, tükenmişlik sendromuna giren golcü Nicolo Zaniolo da Aslan’da kendine geldi.

    Florya rehabilitasyon merkezi

    Bu sezon flaş transferlerle dikkatleri üstüne çeken Galatasaray, ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu Roma'dan kadrosuna katıp Avrupa'da ses getirdi. Kariyerinde dalgalı performans sergileyen birçok futbolcu Florya'da kendisini buldu, zirve günlerine dönüş yaptı.

    ICARDİ COŞTU
    CİMBOM'A     ilk geldiği dönemde özel hayatıyla daha çok gündemde olan Icardi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 13 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. PSG, Inter gibi dev ekiplerde oynayan Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde attığı gollerle de eski günlerini hatırlattı. Tangocu, yeniden Avrupa ekiplerinin transfer radarına da girdi.



    ZANIOLO YÜKSELİŞTE
    G.SARAY'IN     Roma'dan 15 milyon euro bedelle renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo da önce Alanyaspor maçında 1 gol attı. Roma'da tükenmişlik sendromuna giren 23 yaşındaki golcü, İstanbulspor mücadelesinde de 1 gol 1 asistle oynadı. Şimdiden 2 gol 1 asist üreten Zaniolo da kendi özüne dönüş sinyali vermiş oldu.

    ZANIOLO'NUN YÜZÜNDE ISTIRAP YOK
    NICOLO     Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla 2 maçta 2 gol, 1 asistlik performansı İtalyan basınında da gündem oldu. Çizme'nin önde gelen kuruluşlarından Corriere dello Sport, "Zaniolo artık üzgün değil. Galatasaray'daki Zaniolo'nun yüzünden Roma'daki gibi üzüntü ve ıstırabı artık okuyamazsınız" ifadelerine yer verildi.

    OKAN KOCUK İÇİN BİR FIRSAT MAÇI
    Fernando Muslera, 11 Mart'ta oynanacak Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Cimbom'dan henüz yeni sözleşme teklifi alamayan Okan Kocuk, 11'de olacak. Kocuk, bu karşılaşmayı kendi adına bir fırsat maçı olarak görüyor.



    ASLAN ÇİFT KALE MAÇ OYNADI
    Galatasaray, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda geniş alanda top kapma ve çift kale maç yapıldı. Teknik direktör Buruk, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 7 Mart Salı günü devam edecek.

    ASLAN'IN YILDIZLARI MİNİKLERLE BİR ARAYA GELDİ
    GALATASARAY forması giyen futbolcular depremzedeler için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış toplama amacıyla düzenlenen 'Biz Beraberiz Futbol Turnuvası'na katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla bir araya geldi. Minik sporcular, Cimbom'un yıldız isimlerine yoğun ilgi gösterdi. Minikler, Gomis, Mata ve Oliveria ile fotoğraf da çektirdi.

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