Bursaspor-Amed Spor maçında tehlikeli provokasyon

Türkiye'deki huzuru bozmak isteyenler yeniden sahne aldı... TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. haftada oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik polis müdahalesi ile önlendi.
40 bin taraftarın izlediği maç içerisinde tansiyon zaman zaman yükselse de futbolcular ve taraftarlar yapıcı davranışlarıyla yaşanan olayları yatıştırdı. Bursaspor taraftarlarının bir bölümü sahaya yabancı madde atsa da tribünlerin büyük bir kısmının sağ duyusu sayesinde kötü niyetliler hedefine ulaşamadı. Maçı Bursaspor, 28'de Çağatay Yılmaz ve 81'de Enver Cenk Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. Amed'in sayısı 89'da Mehmet Gürkan'dan geldi.
ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sporda ve her alanda şiddet ve nefretin en güçlü şekilde dışlanması gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu görseller hiçbir kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturmanın başlatıldığını da paylaşımına ekledi.
OLAYLAR ISINMADA BAŞLADI
AMED Spor futbolcuları maç öncesinde ısınmaya çıktıkları esnada bazı provokatörlerin attıkları cisimlere maruz kaldı. Araya giren ekipler olayları önledi.
AMED'E POLİS ÖNLEMİ
AMEDSPOR oyuncuları maçın ardından polis eşliğinde soyunma odasına gitti.
YABANCI MADDELER ATILDI
BURSALI futbolcular sahaya yabancı madde atan taraftarlarına uyarıda bulundu.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
BURSA Valiliği maç sonu yaptığı açıklamada 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.
40 bin taraftarın izlediği maç içerisinde tansiyon zaman zaman yükselse de futbolcular ve taraftarlar yapıcı davranışlarıyla yaşanan olayları yatıştırdı. Bursaspor taraftarlarının bir bölümü sahaya yabancı madde atsa da tribünlerin büyük bir kısmının sağ duyusu sayesinde kötü niyetliler hedefine ulaşamadı. Maçı Bursaspor, 28'de Çağatay Yılmaz ve 81'de Enver Cenk Şahin'in golleriyle 2-1 kazandı. Amed'in sayısı 89'da Mehmet Gürkan'dan geldi.
ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sporda ve her alanda şiddet ve nefretin en güçlü şekilde dışlanması gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu görseller hiçbir kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturmanın başlatıldığını da paylaşımına ekledi.
OLAYLAR ISINMADA BAŞLADI
AMED Spor futbolcuları maç öncesinde ısınmaya çıktıkları esnada bazı provokatörlerin attıkları cisimlere maruz kaldı. Araya giren ekipler olayları önledi.
AMED'E POLİS ÖNLEMİ
AMEDSPOR oyuncuları maçın ardından polis eşliğinde soyunma odasına gitti.
YABANCI MADDELER ATILDI
BURSALI futbolcular sahaya yabancı madde atan taraftarlarına uyarıda bulundu.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
BURSA Valiliği maç sonu yaptığı açıklamada 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.