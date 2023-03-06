Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Galibiyeti hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü galibiyeti sonrası şöyle konuştu: Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Yeni oyuncuların takımla bütünleştiğini gördüm. Orta sahamızın iyi olması, savunma ve hücumu rahatlatıyor. Aboubakar'ın gol atmasına sevindim. Atamayınca geriliyor.
GİTMEK İSTEYENE DUR DEMEM
CENK'in transferi konuşuluyor. Bizim kaptanımız. Önemli olan 2 tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem.
MAXİM HÜCUMDA ÇOK İŞ YAPACAK
Maxim'in oyuna girmesini istiyordum. Ayağımızda top tutmak istediğimde 80'den sonra Maxim'i oyuna aldım. Hücumda olduğumuz zaman daha çok iş yapacak bir oyuncu Maxim.
SAVUNMADA DİNAMİK OLDUK
COLLEY'İN bölgesinde Saiss de var. Saiss oyun kurmada etkili. Onur'un hücum ve savunmada başarılı olduğunu düşünüyorum. Tayyip ve Colley ile savunmada dinamik olduk. Masuaku iyi niyetli.
YENİ İSİMLERE GEÇER NOT
BEŞİKTAŞ'TA Teknik Direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi. Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise Ankaragücü maçında yedek soyundu. Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Maxim maçın 84. dakikasında oyuna girer girmez Gedson'a şut pası verdi. Omar Colley ile Onur Bulut 90'ar dakika oynarken Maxim, uzatmalarla 12 dakika süre buldu.
SALİH A.GÜCÜ'NÜ SEVİYOR
ŞENOL Güneş'in göreve gelişiyle daha çok şans bulmaya başlayan Salih Uçan, Ankaragücü maçının kahramanı oldu. 40. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk iç saha golünü Ankaragücü filelerine gönderdi. Salih 55. dakikada Aboubakar'a asist yaptı. Salih Uçan böylelikle Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı iki maçı da Ankaragücü karşısında oynadı. Milli futbolcu Alanyaspor forması giydiği dönemde (Ocak 2021) aynı istatistiğe imza atmıştı.
WELİNTON CEZAYA DÜŞTÜ
BEŞİKTAŞ'TA Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.
DEPREMZEDELER UNUTULMADI
GEÇTİĞİMİZ günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane ismi Ziya Şengül ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar maç öncesi unutulmadı. Maçtaki seremoni öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI
SEZONUN ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen maçta Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı. Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personeli oturdu ve tampon oluşturdu.
'RAKİP GÖNÜLLÜLER' KONUK EDİLDİ
VODAFONE Park'ta gönüllülerden oluşan yardım merkezi kuran siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarını ağırladı. Misafir taraftarların ismi maç öncesi anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, misafir rakiplerini alkışladı.
GİTMEK İSTEYENE DUR DEMEM
CENK'in transferi konuşuluyor. Bizim kaptanımız. Önemli olan 2 tarafın da memnun olması. Bence Cenk kalmalı. Cenk'in gitmesini istemem ama gitmek isteyen oyuncuya da 'dur' demem.
MAXİM HÜCUMDA ÇOK İŞ YAPACAK
Maxim'in oyuna girmesini istiyordum. Ayağımızda top tutmak istediğimde 80'den sonra Maxim'i oyuna aldım. Hücumda olduğumuz zaman daha çok iş yapacak bir oyuncu Maxim.
SAVUNMADA DİNAMİK OLDUK
COLLEY'İN bölgesinde Saiss de var. Saiss oyun kurmada etkili. Onur'un hücum ve savunmada başarılı olduğunu düşünüyorum. Tayyip ve Colley ile savunmada dinamik olduk. Masuaku iyi niyetli.
YENİ İSİMLERE GEÇER NOT
BEŞİKTAŞ'TA Teknik Direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi. Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise Ankaragücü maçında yedek soyundu. Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Maxim maçın 84. dakikasında oyuna girer girmez Gedson'a şut pası verdi. Omar Colley ile Onur Bulut 90'ar dakika oynarken Maxim, uzatmalarla 12 dakika süre buldu.
SALİH A.GÜCÜ'NÜ SEVİYOR
ŞENOL Güneş'in göreve gelişiyle daha çok şans bulmaya başlayan Salih Uçan, Ankaragücü maçının kahramanı oldu. 40. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk iç saha golünü Ankaragücü filelerine gönderdi. Salih 55. dakikada Aboubakar'a asist yaptı. Salih Uçan böylelikle Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı iki maçı da Ankaragücü karşısında oynadı. Milli futbolcu Alanyaspor forması giydiği dönemde (Ocak 2021) aynı istatistiğe imza atmıştı.
WELİNTON CEZAYA DÜŞTÜ
BEŞİKTAŞ'TA Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.
DEPREMZEDELER UNUTULMADI
GEÇTİĞİMİZ günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane ismi Ziya Şengül ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar maç öncesi unutulmadı. Maçtaki seremoni öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI
SEZONUN ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen maçta Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı. Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personeli oturdu ve tampon oluşturdu.
'RAKİP GÖNÜLLÜLER' KONUK EDİLDİ
VODAFONE Park'ta gönüllülerden oluşan yardım merkezi kuran siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarını ağırladı. Misafir taraftarların ismi maç öncesi anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, misafir rakiplerini alkışladı.