Beşiktaş Ankaragücü'nü Salih Uçan ve Aboubakar ile devirdi

Beşiktaş Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Kara Kartal maça tempolu başladı. Henüz 2. dakikada Salih'in pasında Redmond'un sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
22'de Redmond'un sert şutunda top direğin yanından auta gitti. Beşiktaş aradığı golü 40'ta buldu. Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan dönen topu takip eden Salih Uçan'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0... 45+1'de Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Redmond'un ortasına Cenk bekletmeden vurdu. Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan gole izin vermedi. Ankaragücü 53'te beraberlik golünü attı. Malcuit, sağdan ceza sahasına girerken Masuaku araya girdi. Masuaku'nun geri pasında top kaleci Mert'i geçti arka direkte topla buluşan Sowe topu ağlara gönderdi: 1-1...
55'te Salih'in pasında yay üzerinden topu kontrol eden Vincent Aboubakar, sert vurdu. Top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1. 72'de Tayfur Bingöl yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.
85'te Redmond'un ceza sahası dışından vuruşu direği yaladı. Kara Kartal, Ankaragücünü'nü mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.
ABOUBAKAR AÇILIŞI YAPTI
BEŞİKTAŞ'IN Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında attığı golle şanssızlığını kırdı. Beşiktaş'taki 3. dönemine iyi bir başlangıç yapmayan ve çıktığı 4 lig maçında takıma skor katkısı sağlayamayan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Üzerimde büyük bir şanssızlık vardı. Onu da kırdım. Ligin kalan bölümünde gol sayımı artırmak istiyorum" diye konuştu.
MERT GÜNOK ADETA UZADI!
BEŞİKTAŞ'IN file bekçisi Mert Günok, 85'te Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven, Emre'nin kafa vuruşunda adeta uzadı ve köşeden topu çıkardı.
22'de Redmond'un sert şutunda top direğin yanından auta gitti. Beşiktaş aradığı golü 40'ta buldu. Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan dönen topu takip eden Salih Uçan'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0... 45+1'de Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Redmond'un ortasına Cenk bekletmeden vurdu. Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan gole izin vermedi. Ankaragücü 53'te beraberlik golünü attı. Malcuit, sağdan ceza sahasına girerken Masuaku araya girdi. Masuaku'nun geri pasında top kaleci Mert'i geçti arka direkte topla buluşan Sowe topu ağlara gönderdi: 1-1...
55'te Salih'in pasında yay üzerinden topu kontrol eden Vincent Aboubakar, sert vurdu. Top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1. 72'de Tayfur Bingöl yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı.
85'te Redmond'un ceza sahası dışından vuruşu direği yaladı. Kara Kartal, Ankaragücünü'nü mağlup ederek 3 maç sonra kazandı.
ABOUBAKAR AÇILIŞI YAPTI
BEŞİKTAŞ'IN Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında attığı golle şanssızlığını kırdı. Beşiktaş'taki 3. dönemine iyi bir başlangıç yapmayan ve çıktığı 4 lig maçında takıma skor katkısı sağlayamayan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçında fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Üzerimde büyük bir şanssızlık vardı. Onu da kırdım. Ligin kalan bölümünde gol sayımı artırmak istiyorum" diye konuştu.
MERT GÜNOK ADETA UZADI!
BEŞİKTAŞ'IN file bekçisi Mert Günok, 85'te Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven, Emre'nin kafa vuruşunda adeta uzadı ve köşeden topu çıkardı.