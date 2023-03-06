Avcı’nın en kötü dönemi

Süper Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor zirve yarışının iyice uzağında kalırken, teknik direktör Abdullah Avcı da kulüp kariyerindeki en yüksek ortalamayı kazandığı geçtiğimiz sezonun çok uzağında kaldı.
Bordo-Mavili takımdaki üçüncü sezonunu geçiren Abdullah Avcı, ilk döneminde 2.03, şampiyon olduğu geçen sezon 2.13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon 23. hafta itibariyle 1.65 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı 116 maçta 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti ve 1.93 puan ortalaması tutturdu.
Avcı, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.33 puan ortalaması yakaladı.
MAĞLUBİYETE 2 GÜN İZİN
Ümraniyespor'a kaybederek evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor, dün bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor'da bu antrenman sonrası oyunculara 2 gün izin verilmesi şaşırttı.
Bordo-Mavili takımdaki üçüncü sezonunu geçiren Abdullah Avcı, ilk döneminde 2.03, şampiyon olduğu geçen sezon 2.13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon 23. hafta itibariyle 1.65 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı 116 maçta 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti ve 1.93 puan ortalaması tutturdu.
Avcı, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.33 puan ortalaması yakaladı.
MAĞLUBİYETE 2 GÜN İZİN
Ümraniyespor'a kaybederek evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor, dün bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor'da bu antrenman sonrası oyunculara 2 gün izin verilmesi şaşırttı.