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    • Spor
    • 05.03.2023 13:37
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    • 05.03.2023 13:46
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    Transferin son gününde flaş gelişme! "Fenerbahçe'ye gitmeyecek"

    Transferin son gününde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilgilendiği yıldız isimden olumsuz yanıt aldı. İngiliz basını golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini duyurdu. İşte detaylar ve nedeni...

    takvim.com.tr
    Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

    Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 24. hafta maçında Kayserispor ile karşılaştı.
    Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

    Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.
    Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

    Kanarya'nın gollerini Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
        Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

        Fenerbahçe bu sonuçla 1 maç fazlasıyla rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.
        Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

        Jesus'un öğrencileri şu ana kadar ligde çıktığı 23 maçta 16 galibiyet elde etmiş oldu.
        Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

        Sarı lacivertliler 16 galibiyetin yanı sıra ligde 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
            Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

            Öte yandan Fenerbahçe'de transferin son gününde flaş gelişmeler yaşanıyor.
            Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

            Sarı lacivertliler, transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sürpriz bir hamle yapabilir.
            Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

            Kanarya ara transferde şu ana kadar; Samet Akaydin, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde'yi transfer etmişti.
                Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                Hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, Everton forması giyen Alex Iwobi'yi kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
                Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralama hedefinde olduğu ifade edilmişti.
                Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                A Spor'un haberine göre Iwobi transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
                    Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                    26 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği netleşti.
                    Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                    Konuyla ilgili gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.
                    Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                    Football Insider'da yer alan habere göre Everton, Alex Iwobi'nin Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeyecek.
                        Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                        İngiliz ekibinin, Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan önce Iwobi'nin kulüpten ayrılmasına izin vermeyeceği aktarıldı.
                        Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                        Bunun yanı sıra Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Iwobi'nin transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.
                        Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                        Sean Dyche, "Bugün onu gördüm ve şu anda oldukça mutlu görünüyor"
                            Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                            "Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim"
                            Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                            "O takımda mutsuz değil ve Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
                            Transferin son gününde flaş gelişme! Fenerbahçe’ye gitmeyecek

                            Alex Iwobi bu sezon Everton'da 28 maça çıktı.
                                39 ilçede 505 tane hazır
                                Haberler Spor Transferin son gününde flaş gelişme! "Fenerbahçe'ye gitmeyecek"
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