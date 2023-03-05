Transferin son gününde flaş gelişme! "Fenerbahçe'ye gitmeyecek"

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 24. hafta maçında Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.
Kanarya'nın gollerini Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 24. hafta maçında Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.
Kanarya'nın gollerini Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla 1 maç fazlasıyla rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.
Jesus'un öğrencileri şu ana kadar ligde çıktığı 23 maçta 16 galibiyet elde etmiş oldu.
Sarı lacivertliler 16 galibiyetin yanı sıra ligde 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Öte yandan Fenerbahçe'de transferin son gününde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sürpriz bir hamle yapabilir.
Kanarya ara transferde şu ana kadar; Samet Akaydin, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde'yi transfer etmişti.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, Everton forması giyen Alex Iwobi'yi kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralama hedefinde olduğu ifade edilmişti.
A Spor'un haberine göre Iwobi transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
26 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği netleşti.
Konuyla ilgili gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.
Football Insider'da yer alan habere göre Everton, Alex Iwobi'nin Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeyecek.
İngiliz ekibinin, Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan önce Iwobi'nin kulüpten ayrılmasına izin vermeyeceği aktarıldı.
Bunun yanı sıra Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Iwobi'nin transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.
Sean Dyche, "Bugün onu gördüm ve şu anda oldukça mutlu görünüyor"
"Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim"
"O takımda mutsuz değil ve Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Alex Iwobi bu sezon Everton'da 28 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 8 asist yaptı.
Nijeryalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşnesi 2024 yılında sona erecek.