Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in lideri Cimbom, rakibini 6-0 mağlup etti.
Yeni transfer, Zaniolo 1 gol 1 asistle kalitesini gösterdi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in lideri Cimbom, rakibini 6-0 mağlup etti.
Yeni transfer, Zaniolo 1 gol 1 asistle kalitesini gösterdi.
Öte yandan ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Yıldız transferlerle taraftarını mutlu eden sarı kırmızılı yönetim bir takviye daha yapmak istiyor.
Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci transferine yönelen Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Uzun yıllar kaleyi emanet edecek bir isim araya sarı kırmızılılar Polonyalı genç kaleciye yöneldi.
Cimbom, Zaglebie Lubin takımında forma giyen Kacper Bieszczad'ın bonserivisini almak için harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre Kacper Bieszczad, omuz sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı.
Polonyalı genç kaleci bu sezon 15 maçta görev aldı.
1.92 cm boyundaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Genç kalecinin transfermarkt'a göre piyasa değeri 800 bin euro.
Kacper Bieszczad, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyadan 'Galatasaray'a gel' 'Belki bir gün' yanıtını vermişti.
Genç kaleci geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.