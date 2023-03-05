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    • Spor
    • 05.03.2023 15:00
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    • 05.03.2023 15:00
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    Galatasaray'dan '1 numara' transferi! Muslera'nın yerine gelecek

    Transferin son günü çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan gelecek sezonu da düşünmeye başladı. Sarı kırmızılılar Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci transferi yapmak isterken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

    Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
    Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

    Süper Lig'in lideri Cimbom, rakibini 6-0 mağlup etti.
    Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

    Yeni transfer, Zaniolo 1 gol 1 asistle kalitesini gösterdi.
        Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

        Öte yandan ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
        Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

        Yıldız transferlerle taraftarını mutlu eden sarı kırmızılı yönetim bir takviye daha yapmak istiyor.
        Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

        Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci transferine yönelen Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
            Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

            Uzun yıllar kaleyi emanet edecek bir isim araya sarı kırmızılılar Polonyalı genç kaleciye yöneldi.
            Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

            Cimbom, Zaglebie Lubin takımında forma giyen Kacper Bieszczad'ın bonserivisini almak için harekete geçti.
            Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

            Sabah'ın haberine göre Kacper Bieszczad, omuz sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı.
                Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

                Polonyalı genç kaleci bu sezon 15 maçta görev aldı.
                Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

                1.92 cm boyundaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
                Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

                Genç kalecinin transfermarkt'a göre piyasa değeri 800 bin euro.
                    Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

                    Kacper Bieszczad, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyadan 'Galatasaray'a gel' 'Belki bir gün' yanıtını vermişti.
                    Galatasaray’dan ’1 numara’ transferi! Muslera’nın yerine gelecek

                    Genç kaleci geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
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