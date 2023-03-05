Fener, Kayseri’yi yendi... Cimbom’a mesaj gönderdi: Peşindeyim bırakmam

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Maç çok tempolu ve bol pozisyonlu geçti. 2'de Kemen'in şutu savunmadan döndü. 6'da soldan Lincoln'ün ortasında Valencia kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1. 8'de Arda Güler Bilal'i geçemedi.
CARDOSO NET FIRSATI HARCADI
21'de Szalai'nin kafa vuruşunu Bilal çeldi. 27'de Cardoso'nun sert şutunu Altay kurtardı. 29'da Cardoso kaleciyle karşı karşıya iken atamadı. 33'te Kemen'in kafa vuruşu üssten auta gitti.
ARİF KOCAMAN GOLÜNÜ ATTI
67. dakikada Zajc'ın pasında muhteşem bir şut çıkaran Ferdi Kadıoğlu sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti: 0-2. 90+6'da Arif Kocaman skoru ilan eden golü attı: 1-2.