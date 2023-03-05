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    Fener, Kayseri’yi yendi... Cimbom’a mesaj gönderdi: Peşindeyim bırakmam

    6. dakikada Enner Valencia’nın şık kafa vuruşu Fenerbahçe’yi öne geçirdi... 67’de Ferdi’nin füzesiyle skor 2-0’a geldi. 90+5’te Arif Kocaman’ın golü ev sahibi ekibe puan için yetmedi.

    Peşindeyim bırakmam

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Maç çok tempolu ve bol pozisyonlu geçti. 2'de Kemen'in şutu savunmadan döndü. 6'da soldan Lincoln'ün ortasında Valencia kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1. 8'de Arda Güler Bilal'i geçemedi.



    CARDOSO NET FIRSATI HARCADI
    21'de Szalai'nin kafa vuruşunu Bilal çeldi. 27'de Cardoso'nun sert şutunu Altay kurtardı. 29'da Cardoso kaleciyle karşı karşıya iken atamadı. 33'te Kemen'in kafa vuruşu üssten auta gitti.



    ARİF KOCAMAN GOLÜNÜ ATTI
    67. dakikada Zajc'ın pasında muhteşem bir şut çıkaran Ferdi Kadıoğlu sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti: 0-2. 90+6'da Arif Kocaman skoru ilan eden golü attı: 1-2.



        NE YAPTIN SEN FERDİ!
        Jorge Jesus'un gelişiyle performansını ikiye katlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon başından bu yana oynadığı muhteşem futbolu harika bir golle süsledi. Maça yine sağ bekte başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 67. dakikada harika bir gol attı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası Zajc'ın pasında topu kontrol edip muhteşem vuran Ferdi'nin şutu 90'a gitti. Milli futbolcu, "Sevilla'ya iyi hazırlanacağız. Zor olacak. Türkiye için önemli. Ülkemize puan kazandırmak istiyoruz" dedi.



        ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA BUNU YAPMAYALIM
        F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır, maç önü kendisine tepki gösteren taraftarlarla konuştuğunu söyledi. Altay, "Pozitif olmayan sözler geliyordu. Onlara 'Türk insanı olduğumu, aynı ülkede yaşadığımızı' söyledim. Üç günlük dünya yapmayalım" dedi.



        VALENCİA: UMARIM F.BAHÇE'DE KALIRIM
        Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Enner Valencia 23 gole ulaştığı Kayserispor maçının ardından geleceği hakkında konuştu. Ekvadorlu yıldız, "Anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'de kalmak isterim ve burada mutluyum. Umarım burada kalırım" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da teşekkür eden Valencia, "Taraftarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" dedi.



            ŞANSIMIZI DENEYECEĞİZ
            Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerken Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu Jesus maçın ardından konuştu. Jesus, defansif anlamda iyi oynadıklarını ancak set hücumunda çok top kaybettiklerini söyledi. Portekizli şöyle devam etti:



            DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİYDİ...
            Maç düşündüğüm gibi geçti. Rakip bize problem çıkardı. Defansif anlamda iyiydik. Altay'ın 2 güzel kurtarışı vardı. 2 güzel gol attık. Set hücumunda çok top kaybettik.



            ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
            Sevilla ile zorlu bir maçımız var. Bizden güçlü bir takımlar ama şansımızı deneyeceğiz. Çok kaliteli bir kadroları var. Aslında kimin iyi olduğu sahada belli. Dengeli bir maç olması için elimizden geleni yapacağız.



                SEVİNCİNİ ARDA İLE PAYLAŞTI
                Fenerbahçe'nin 2. golünü harika bir vuruşla atan Ferdi, gol sevincini birkaç dakika önce oyundan çıkan Arda Güler ile paylaştı.



                JOSHUA KİNG'LE ÇARPIŞAN CAROLE HERKESİ KORKUTTU
                Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında şanssız bir an yaşandı. Kayserispor'un Fransız sol beki Lionel Carole, Fenerbahçe'nin forveti Joshua King ile kafa kafaya çarpıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Carole'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

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                Haberler Spor Fener, Kayseri’yi yendi... Cimbom’a mesaj gönderdi: Peşindeyim bırakmam
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