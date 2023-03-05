Fener, Kayseri’yi yendi... Cimbom’a mesaj gönderdi: Peşindeyim bırakmam





ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Sevilla ile zorlu bir maçımız var. Bizden güçlü bir takımlar ama şansımızı deneyeceğiz. Çok kaliteli bir kadroları var. Aslında kimin iyi olduğu sahada belli. Dengeli bir maç olması için elimizden geleni yapacağız.