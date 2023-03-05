Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef seyircisi önünde sahadan 3 puanla ayrılmak. Başkent ekibi de zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert Günok; Onur Bulut, Tayyip, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Salih Uçan; Redmond, Gedson, Cenk Tosun; Aboubakar.

Ankaragücü: Gökhan Akkan; Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım; Diack, Pedrinho; Emre Kılınç, Zahid, Beridze; Ali Sowe.

YENİLER SAHNE ALDI!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi.

Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Hadziahmetovic, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk maçını Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda görev yapmış, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise statü gereği forma giyememişti.

GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçının kadrosuna göre bu akşam 5 değişiklik yaptı.

Savunmada Valentin Rosier, Romain Saiss ve Umut Meraş'ın yerine Onur Bulut, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev veren Güneş, orta sahada Dele Alli'yi kulübeye çekerek Amir Hadziahmetovic'i sahaya sürdü.

Antalyaspor karşısında forvette görev alan Jackson Muleka ise Vincent Aboubakar'ın sahaya dönmesi üzerine yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ 'RAKİP GÖNÜLLÜLERİ' AĞIRLADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardım göndermek için Vodafone Park'ta gönüllülerden oluşan yardım merkezi kuran siyah-beyazlı kulüp, MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarını ağırladı.

Yardım merkezinde gönüllü olarak çalışan diğer takımların taraftarını maç öncesi anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, misafir rakiplerini alkışladı.

YÖNETİME TEPKİ DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce "Yönetim istifa" tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.

MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBESİNE ÇEVİK KUVVET KORUMASI

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen karşılaşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı.

Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personelinin oturması ve başkent ekibiyle siyah-beyazlı taraftarların arasında tampon oluşturması gözlendi.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, rakip futbolcu Atakan Çankaya'ya tepki gösterdi.

ZİYA ŞENGÜL VE DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçeli eski futbolcu Ziya Şengül ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar maç öncesi unutulmadı.

Seremoni önesinde Şengül ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.