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    • Spor
    • 04.03.2023 19:31
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    • 04.03.2023 19:31
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    Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın hükmen 3 puan alacağı haftada kazanarak puan farkını artırmamak. Kayserispor ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermek istiyor. Kayserispor Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

    Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın hükmen 3 puan alacağı haftada kazanarak puan farkını artırmamak. Kayserispor ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.

    Kayserispor Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

    Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.

    KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

    Kayserispor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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