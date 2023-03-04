Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.
Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın hükmen 3 puan alacağı haftada kazanarak puan farkını artırmamak. Kayserispor ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.
Kayserispor Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.
Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.