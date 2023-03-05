Sampaoli’den Fenerbahçe sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sevilla'da kötü gidiş sürüyor. Son olarak Atletico Madrid'e 6-1 kaybeden İspanyol ekibinde teknik direktör Sampaoli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok.



Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli. Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız.