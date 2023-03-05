Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.03.2023 15:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2023 15:04
    ABONE OL

    Sampaoli'den Fenerbahçe sözleri!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sevilla'da kötü gidiş sürüyor. Son olarak Atletico Madrid'e 6-1 kaybeden İspanyol ekibinde teknik direktör Sampaoli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Sampaoli’den Fenerbahçe sözleri!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sevilla'da kötü gidiş sürüyor. Son olarak Atletico Madrid'e 6-1 kaybeden İspanyol ekibinde teknik direktör Sampaoli açıklamalarda bulundu.

    İşte o sözler;

    Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok.

    Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli. Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6’lı masayı kutsal gösterip milleti kandırdılar
    Haberler Spor Sampaoli'den Fenerbahçe sözleri!
        SON DAKİKA