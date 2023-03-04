Ferdi’ye ada kancası! İngiliz devleri genç yıldız için sıraya girdi

Geçen sezon gösterdiği çıkışı bu sezon da gösteren ve birçok Avrupa kulübünü peşine takan Ferdi Kadıoğlu için önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 2 kulübün temsilcilerinin bugün oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için tribünde olacağı öğrenildi. Bu iki kulübün de Newcastle United ve Brighton olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu birçok Avrupa kulübünün radarındaydı. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu iki kulüp önümüzdeki günlerde resmi teklif için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.