Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.03.2023 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 14:59
    ABONE OL

    Bakan Kasapoğlu Messi formasını Galatasaray'a bağışladı!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lionel Messi’nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray Kulübü'ne bağışladı.

    takvim.com.tr
    Bakan Kasapoğlu Messi formasını G.Saray’a bağışladı!
    Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bir araya geldi. Kasapoğlu ziyarette, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Sarı-kırmızılı kulübe bağışladı.

    Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi'nin imzalı forması ile katılıyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Dursun Özbek de Bakan Kasapoğlu'na günün anısına Galatasaray logosunun yer aldığı plaket hediye etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başım Belada dizisi
    Haberler Spor Bakan Kasapoğlu Messi formasını Galatasaray'a bağışladı!
        SON DAKİKA