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    • Spor
    • 04.03.2023 17:58
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    • 04.03.2023 18:04
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    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın hükmen 3 puan alacağı haftada kazanarak puan farkını artırmamak. Kayserispor ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermek istiyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu!

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

    Sarı lacivertlilerde hedef, Galatasaray'ın hükmen 3 puan alacağı haftada kazanarak puan farkını artırmamak. Kayserispor ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.

    Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

    Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arão, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.

    KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Kayserispor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınalancak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
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