Fenerbahçe'nin başına çok iş açar!

Galatasaray'ın hükmen 3 puan alacağı haftada Fenerbahçe çok kritik bir maça çıktı. Seyirci desteğinden yoksun olan Kanarya'nın nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu.

Maça üçüncü bölgede yaptığı baskıyla başlayan Fenerbahçe, Lincoln'ün harika pasında Valencia ile golü erken buldu. Ekvadorlu, sahada kaldığı her dakikada istediği sözleşmeyi hak ettiğini hem yönetime hem taraftara kanıtlamaya devam ediyor. Kalan kısıtlı zamanda Fenerbahçe transfer yapar mı yapmaz mı bilinmez ama gelecek sezon için en büyük transfer Valencia'nın takımda tutulması olacaktır.

Golün ardından Arda Güler'le müsait bir pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, rölantiye aldığı maçta Ferdi'nin harika golüyle farkı ikiye çıkardı. İngiliz ve Alman kulüplerinin radarında olan milli yıldız sezon sonunda yuvadan uçacak gibi duruyor. Uzatma dakikalarında yenen gol ise Altay'ın iyi performansına yazık etti.

Fenerbahçe maç boyunca kazanacağını izleyenlere ve rakibine hissettirse de Samet Akaydin performansıyla her an takımın başına iş açabileceğini gösterdi. Thiam'dan yediği amatörce çalımın yanında Altay'ın karşı karşıya kurtardığı pozisyonda ofsaytı bozan isim oldu. Jorge Jesus, Dünya Kupası arasının ardından yokları oynayan Crespo'ya da 45 dakika dayanabildi.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam maç öncesi 'transfer yapmayacaklarını' işaret ederken, maçın adamları Valencia ve Altay'ın yanı sıra sonradan oyuna giren Zajc ile de bir an önce yeni sözleşme imzalanmalı. Atanı ve tutanını kaybetme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe, olası ayrılıklarda kafasını çok taşlara vurur.