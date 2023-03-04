İspanya La Liga'nın 24'üncü haftasında Getafe, sahasında Girona'yı konuk etti. Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Getafe, 2'nci dakikada Borja Mayoral'ın pasında topla buluşan Enes Ünal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 14'üncü dakikada ev sahibi ekipte, kazanılan penaltı atışını Enes Ünal kullandı. Milli futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 43'üncü dakikada Getafe skoru 3-0 yaptı. Munir El Haddadi'nin pasında topla buluşan Borja Mayoral, takımının 3'üncü golünü kaydetti. Rakip ekip Girona'nın gollerini ise 54'üncü dakikada Valentin Castellano ile 80'inci dakikada Miguel Gutierrez attı.
ENES ÜNAL 10 GOLE ULAŞTI
İspanya La Liga'nın 24'üncü haftasında Girona'yı konuk eden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, fileleri 2 kez havalandırırken gol sayısına 10'a yükseltti.
- Spor
- 04.03.2023 19:14
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- Son Güncelleme:
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- 04.03.2023 19:14
Enes Ünal attı Getafe kazandı!
Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, Girona'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
İspanya La Liga'nın 24'üncü haftasında Getafe, sahasında Girona'yı konuk etti. Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.