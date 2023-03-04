Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı





MADALYASINI DEPREMZEDELERE ARMAĞAN ETTİ

Ataköy Atletizm Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli sporcu, "İçimde sanki hala yarışıyormuşum gibi bir his var. Hala çok heyecanlıyım. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı ben de çok üzgünüm ama böyle bir başarı kazanabildiğim için çok mutluyum. Rakiplerim bana sahada 'Gerçekten inanılmazsın. Çok zor bir şey başardın.' dediler. Umarım herkesin yüzünü güldürmüşüzdür." diye konuştu.