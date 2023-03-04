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    • Spor
    • 04.03.2023 21:40
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    • 04.03.2023 22:14
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    Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı

    37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14.31 m'lik derecesiyle altın madalya kazandı. İtalyan Dariya Derkach 14.20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona 14.16’lık derecesi ile bronz madalya elde etti.

    3 adımda altın madalya!

    Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama finalinde 14.31'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.



    İstanbul'un ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın 3'üncü gününde akşam seansı devam ediyor. Kadınlar üç adım atlama finalinde milli atlet Tuğba Danışmaz piste çıktı. Milli atlet, ilk hakkında 14.31 ile Türkiye rekoru kırarak ilk sıraya yerleşti. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Üç adım atlamada İtalyan Dariya Derkach 14.20 ile gümüş, Portekizli Patricia Mamona 14.16'lık derecesi ile bronz madalya elde etti.



    Öte yandan Danışmaz, elde ettiği madalya ile Türkiye'ye 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalyasını da kazandırmış oldu.

        2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanarak tarihe geçen Tuğba Danışmaz, başarısını depremzedelere armağan ettiğini söyledi.



        MADALYASINI DEPREMZEDELERE ARMAĞAN ETTİ
        Ataköy Atletizm Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli sporcu, "İçimde sanki hala yarışıyormuşum gibi bir his var. Hala çok heyecanlıyım. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı ben de çok üzgünüm ama böyle bir başarı kazanabildiğim için çok mutluyum. Rakiplerim bana sahada 'Gerçekten inanılmazsın. Çok zor bir şey başardın.' dediler. Umarım herkesin yüzünü güldürmüşüzdür." diye konuştu.



        Şampiyonada böyle bir performans bekleyip beklemediğini sorusuna, 'Evet' yanıtını veren milli atlet, şampiyonaya hazırlık süreciyle ilgili şunları kaydetti:



            "Biz eylül ayında sezona başlamıştık. Kendi ülkemizde, seyircimizin önünde madalya kazanmak için hazırlandık. Hedefimiz, önceliklerimiz değişti. Yarışa çok az bir zaman kala depremler oldu. İnsan tam vazgeçmenin eşiğine gelir, bir anlamı yoktur artık. Bugün sahaya depremzedeler için çıktım. Madalyamı beni destekleyen depremzedelere, bütün Türk halkına armağan ediyorum."



            Milli sporcu, bir sonraki hedefinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale kalmak olduğunu kaydetti.



            SERİSİNİ BİRİNCİ TAMAMLAYARAK FİNALE ÇIKMIŞTI
            İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikinci günde piste çıkan Tuğba Danışmaz ilk hakkında 13.81, ikinci hakkında 14.09 atlamıştı.
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                Haberler Spor Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz altın madalya kazandı
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