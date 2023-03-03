Süper Lig şifresiz yayın hangi kanalda? Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak? 3-13 MART 2023 MAÇ PROGRAMI!

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda ücretsiz yayınlanacak? Süper Lig şifresiz yayın hangi kalda? İşte 3-13 MART 2023 ÜCRETSİZ MAÇ PROGRAMI!
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
Omuz Omuz programının canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.