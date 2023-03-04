Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2 (ÖZET)

TOD TV TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ, NASIL İZLENİR?

beIN Sports'a bağlı olarak çalışan TOD TV dijital bir platform. Bu sebeple uyduda bulunmuyor. Ancak platformu televizyondan izlemek isteyenler akıllı televizyonlar üzerinden uygulamayı kurarak ya da bilgisayar veya telefonlarını televizyona bağlayarak dijital platformu buradan da takip edebilir.

Bir televizyon kanalı olmaması sebebiyle TOD TV frekansı da bulunmuyor. Uygulamaya çevrimiçi dijital mağazalardan ulaşılıyor