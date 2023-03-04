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    • Spor
    • 04.03.2023 23:31
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    • 04.03.2023 23:32
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    Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2 (ÖZET)

    Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.

    takvim.com.tr
    Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2 ÖZET

    KAYSERİSPOR FENERBAHÇE maçı anlı izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi.

    TOD TV TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ, NASIL İZLENİR?

    beIN Sports'a bağlı olarak çalışan TOD TV dijital bir platform. Bu sebeple uyduda bulunmuyor. Ancak platformu televizyondan izlemek isteyenler akıllı televizyonlar üzerinden uygulamayı kurarak ya da bilgisayar veya telefonlarını televizyona bağlayarak dijital platformu buradan da takip edebilir.

    Bir televizyon kanalı olmaması sebebiyle TOD TV frekansı da bulunmuyor. Uygulamaya çevrimiçi dijital mağazalardan ulaşılıyor

    KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? HANGİ KANALDA?

        Deprem felaketi sonrasında yayınlanan Omuz Omuza bağış kampanyasında 3-13 Mart arasında yayınlanacak müsabakaların şifresiz verileceği açıklandı. BeIN SPORTS TOD TV üzerinden müsabakayı şifresiz takip edebilirsiniz.

        KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Attamah, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

        Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia

        JESUS'UN CEZASI BİTTİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

            ARDA GÜLER İYİLEŞTİ

            Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.

            PERES VE BATSHUAYI SAKAT

            Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.

            8 İSİM CEZA SINIRINDA

            Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.
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