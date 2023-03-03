Spor Bakanı Kasapoğlu: Fair play ruhuyla dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz





CİFUENTES SESLERİ

Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi. Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon Dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor. ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon Dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.



FENERBAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe'nin Milan'ın Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'e olan ilgisi İtalyan basınında da yer aldı. Haberlerde Fenerbahçe'nin bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi. Yine Fenerbahçe'nin Milan'ın 8 milyon Euro'luk talebini yüksek bulduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.



SEYİRCİ YASAĞI KALDIRILDI

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na 1 günlük itiraz süresi tanındı.



KAYSERİ-F.BAHÇE MAÇINI KARAOĞLAN YÖNETECEK

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri dün açıklandı. Yarın 19.00'da oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Ümraniye maçında Kadir Sağlam, pazar günü oynanacak Beşiktaş- Ankaragücü maçında ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.



ALANYA'NIN KONUĞU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta bugün Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Alanya yeni hocası Ersun Yanal ile ilk maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda başlayacak.



ATSU VURUŞU YAPARSA GOL OLACAĞINI SÖYLEDİ

Deprem felaketini yaşayan Lobjanidze, "Deprem olmadan 10 saat önce bir maçtaydık ve son dakikada bir frikik oldu. Frikikte ben de topun başına geçmek istedim ama o anda Atsu bana, hissettiğini ve vuruşu yaparsa gol atacağını söyledi. Golü de attı" dedi. Yıldız oyuncu sezonu Karagümrük'te kiralık olarak tamamlayacak.



BAHREYN İLE AÇILIYOR REKOR SEZONU OLACAK

Yeni sezonun 5 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle açılacağı 2023'teki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23'e yükseldi. Son şampiyon Red Bull, 3 gün süren testte beğeni toplarken, geçen yılın 7'ncisi Aston Martin, yarış temposunda Ferrari ve Mercedes'i yakaladı. F1'de harcama limiti ise 135 milyon dolara indirildi.



SUNS'TA KEVİN DURANT 23 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

NBA'de Phoenix Suns, yıldız oyuncu Kevin Durant'in forma giydiği ilk maçta Charlotte Hornets'ı 105-91 yendi. Nets'ten takas edilen Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk maçta 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı. Phoneix Suns'ta Devin Booker 37 sayı üretti.



HELAL OLSUN GÖKSENİN

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal depremzedeler için harekete geçti. Köksal, hatıra formasını kulübün müzayedesine açık artırma ile satılması amacıyla bağışladı. Göksenin Köksal'ın formasının satışından gelecek gelir afetzedeler için kullanılacak.



MERTENS'E ÖZEL PROGRAM

Süper Lig'de 24. haftayı Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sebebiyle maç yapmayarak geçirecek olan Galatasaray, hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Belçikalı futbolcu Dries Mertens özel programı dahilinde çalışmalarına devam etti.



ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Ümraniyespor ile oynayacağı maçın biletleri dün satışa çıktı. Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada bilet fiyatlarının 50 TL ile 400 TL arasında değiştiği bildirildi.



KUPA KAZANMAK İÇİN BÜYÜK BİR TUTKUM VAR

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, sekiz yıldır Turuncu- Lacivertli formayı giyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile yeni bir sözleşme yenilediğini duyurdu. Boskovic imza sonrasında yaptığı açıklamada, "Kupaları kazanmak için çok büyük bir arzum var. Bu ekibe inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



F.BAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ VİRTUS BOLOGNA

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko bugün sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla kozlarını paylaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı-Lacivertliler, geride kalan 24 maçta 15 galibiyet 9 yenilgiyle 4, İtalyan ekibi ise 12 galibiyet, 12 yenilgiyle 12. sırada bulunuyor.



BAYERN MOTİNG İLE YENİDEN EL SIKIŞTI

Bundesliga devi Bayern Münih, 33 yaşındaki golcüsü Choupo- Moting ile 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Takımın kilit isimlerinden biri olan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan golcü isim, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 24 karşılaşmada 15 kez rakip ağları havalandırdı.



RONALDİNHO'NUN OĞLU BARCELONA'YA GELDİ

Barcelona, kulübün efsanesi olan Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i resmen renklerine bağladı. 17 yaşındaki forvet oyuncusu Brezilya'da Cruzeiro forması giyerken Avrupa devinin alt yapısına transfer oldu. Ronaldinho 2003 yılında PSG'den 32 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuş ve 207 maçta 94 gol 70 asist yapmıştı.



BEŞİKTAŞ BASINA KAPILARI KAPATTI

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, dün basına kapalı bir antrenman yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.



BEŞİKTAŞ 120. KURULUŞ YILINI KUTLUYOR

Mart 1903'te kurulan Beşiktaş, 13 branşta faaliyet gösteriyor. Siyah- Beyazlılar, futbolda 16 kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Kartal, 10 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Basketbolda 2 kez, hentbolda da 15 kez sezon mutlu şekilde sona erdi.

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