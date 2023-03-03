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    Spor Bakanı Kasapoğlu: Fair play ruhuyla dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz

    İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası başladı. Spor Bakanı Kasapoğlu, “Fair play ruhuyla dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Dünyaya mesaj vereceğiz

    İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, açılış töreniyle başladı Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Ataköy Arena'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan 47 ülkenin bayraklarının salona girmesiyle başlayan törende, bayrakları taşıyanlar Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle siyah tişört giyerken, tişörtlerin üzerindeki harflerle de "Türkiye tek yürek" mesajı verildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geride bıraktığımız 3 haftalık süreçte devletin tüm imkanlarının Türk milletinin eşsiz yardımseverlik ruhuyla birleşmesiyle yaralarımızı sarıyoruz. İlk andan itibaren ortak çabamıza katkı veren herkese, kara gün dostlarımıza şükranlarımızı ifade ediyorum" dedi. Sporun iyileştirici ve rehabilite edici yönüne dikkati çeken Kasapoğlu, "Dünya sporunun en anlamlı organizasyonlarından birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradan yükselecek fair play ruhunun dünyaya güçlü bir mesaj vereceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



    TAYFUR BİNGÖL'E GÜNEŞ UYARISI
    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Tayfur Bingöl, kariyerine gelecek sezon da Siyah-Beyazlılar'da devam etmek istiyor. Bu sezon 18 maçta 1 asist yapan futbolcuya Şenol Güneş'ten performansını artırması yönünde uyarı geldi. Tayfur, beklentilere yanıt verebilirse sezon sonunda 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi Alanya'dan alınacak.



    MAXİM KİEV'İN KAPISINDAN DÖNDÜ
    Rumen basını, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan transfer ettiği Alexandru Maxim ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Söz konusu haberde, Dinamo Kiev'in futbolcuya bonuslar içeren bir teklif hazırladığı ve sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlandığı, fakat; daha sonra Kiev yetkililerinin vazgeçmesinin ardından Maxim'in Beşiktaş'a katıldığı belirtildi. Bu sezon Gaziantep FK'da 25 maça çıkan Maxim 5 gol, 6 asist kaydetti.



        KAYSERİSPOR'DAN BÜYÜK JEST
        Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserisporlu futbolcular depremzede çocukları ziyaret ederek, hediye dağıttı. Kayserisporlu Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan ve depremden etkilenen Hatay'dan Kayseri'ye gelen depremzede çocukları ziyaret etti. Futbolcular, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, hediye ettikleri topları imzalayarak sevinçlerine ortak oldular.



        EFES PANA'YI YIKTI GEÇTİ
        THY EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u deplasmanda yıktı. İkinci çeyrekten itibaren oyunda kontrolü eline geçiren Anadolu Efes, Will Clyburn ve Shane Larkin ikilisinin önderliğinde sahadan 82-87'lik skorla galip ayrıldı. Anadolu Efes, ligdeki 25. maçında 13. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, gelecek hafta Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Pana 18. yenilgisini yaşadı.



        KUNTZ'TAN ÇİFTE ZİYARET
        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Alman çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün ile fikir alışverişinde bulunarak antrenmanı izledi. Ayrıca Kuntz, futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ile de bir süre sohbet etti. Kuntz daha sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. Alman teknik adam, "Öncelikle şunu söyleyebilirim; benim için önemli olan oyuncuların şu anki mevcut durumlarıdır. Depremden dolayı hepimiz üzgünüz ve bunu da en iyi kendi hocaları biliyor. Milli takım olarak iki eleme maçı oynayacağız. Öncesinde birçok oyuncuyu da ziyaret ettim" dedi. Kuntz, "Aynı şekilde camiaları da ziyaret edip oradaki oyuncuların durumlarıyla ilgili hocalarından bilgiler alıyoruz. Sonuç itibarıyla biz ne kadar iletişim halinde olursak ona göre de kendi performansımızı yüksek tutabiliriz" dedi.



            TÜRKİYE ONA İYİ GELECEK!
            İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo'yla ilgili konuştu. Mancini 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Umarım Türkiye deneyimi ona yardımcı olur çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda oynayacak. Lig tekrar başladığında forma giyme şansı elde edecek" dedi. Sarı-kırmızıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma 17 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asist kaydetti. Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı hazırlık maçında Zaniolo, karşılaşmadaki son golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atmış oldu.



            DEPREMZEDELER İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
            Galatasaray ile İstanbulspor, yardım maçında karşı karşıya gelecek. Yarın saat 17.00'de başlayacak mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. İki takım arasındaki özel maçtan elde edilecek tüm gelir, ülkemizdeki depremzedelere bağışlanacak.



            GALATASARAY'A FLORYA MÜJDESİ
            Florya'da 21 dönümlük alana sahip olan Galatasaray, Metin Oktay Tesisleri'ne ait olan 41 dönümlük kalan kısmı da satın aldı. Emlak Konut'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, kalan kısmın 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye satıldığı ifade edildi. Sarı-Kırmızılı kulübün şimdi elinde 62 dönümlük bir arazi oldu. Kulüp, Kemerburgaz arazisine tesislerini taşıdıktan sonra Florya'da konut projesi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılıların bu yatırımla 10 milyar TL'lik bir gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi. Cimbom, böylece tüm mali sıkıntılarını aşacak.



                FLAMENGO'DA JESUS SESLERİ
                Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyordu. Brezilya basını dün ortaya çarpıcı bir iddia attı. Gazeteci Marilia Ruiz'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı sezon sonunda kesinlikle Fenerbahçe'den ayrılacak. Brezilya Milli Takımı'nı çok iyi bir seçenek olarak gören Jorge Jesus, aynı zamanda eski kulübü Flamengo'nun da kendisine olan ilgisinden memnun. Habere göre sezon sonunda Vitor Pereira ile yolların ayrılıp yerine Jesus'un geçmesi yüksek olasılık. Jesus'un Türkiye'de iyi bir puan ortalaması yakalamasına rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalması nedeniyle bazı taraftarlarca eleştirildiği bilgisi de verildi.

                FENER'LE UZATMAYACAK...
                Sarı-Lacivertliler'in Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam ettiği, şampiyonluk yarışında da önemli bir favori olduğu yazıldı. Bunlara rağmen Jesus'un mukavelesini uzatmayacağı ve sezonu tamamlamasının ardından yeniden Brezilya'ya döneceği kaydedildi. Bu arada eski futbolcu Gilberto Silva da Jesus'un Brezilya Milli Takımı'na kapısını kapatmadığını açıkladı.



                CİFUENTES SESLERİ
                Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi. Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon Dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor. ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon Dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

                FENERBAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR
                Fenerbahçe'nin Milan'ın Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'e olan ilgisi İtalyan basınında da yer aldı. Haberlerde Fenerbahçe'nin bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi. Yine Fenerbahçe'nin Milan'ın 8 milyon Euro'luk talebini yüksek bulduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

                SEYİRCİ YASAĞI KALDIRILDI
                Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na 1 günlük itiraz süresi tanındı.

                KAYSERİ-F.BAHÇE MAÇINI KARAOĞLAN YÖNETECEK
                Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri dün açıklandı. Yarın 19.00'da oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Trabzonspor-Ümraniye maçında Kadir Sağlam, pazar günü oynanacak Beşiktaş- Ankaragücü maçında ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.

                ALANYA'NIN KONUĞU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
                Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta bugün Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Alanya yeni hocası Ersun Yanal ile ilk maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda başlayacak.

                ATSU VURUŞU YAPARSA GOL OLACAĞINI SÖYLEDİ
                Deprem felaketini yaşayan Lobjanidze, "Deprem olmadan 10 saat önce bir maçtaydık ve son dakikada bir frikik oldu. Frikikte ben de topun başına geçmek istedim ama o anda Atsu bana, hissettiğini ve vuruşu yaparsa gol atacağını söyledi. Golü de attı" dedi. Yıldız oyuncu sezonu Karagümrük'te kiralık olarak tamamlayacak.

                BAHREYN İLE AÇILIYOR REKOR SEZONU OLACAK
                Yeni sezonun 5 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle açılacağı 2023'teki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23'e yükseldi. Son şampiyon Red Bull, 3 gün süren testte beğeni toplarken, geçen yılın 7'ncisi Aston Martin, yarış temposunda Ferrari ve Mercedes'i yakaladı. F1'de harcama limiti ise 135 milyon dolara indirildi.

                SUNS'TA KEVİN DURANT 23 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
                NBA'de Phoenix Suns, yıldız oyuncu Kevin Durant'in forma giydiği ilk maçta Charlotte Hornets'ı 105-91 yendi. Nets'ten takas edilen Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk maçta 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı. Phoneix Suns'ta Devin Booker 37 sayı üretti.

                HELAL OLSUN GÖKSENİN
                Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal depremzedeler için harekete geçti. Köksal, hatıra formasını kulübün müzayedesine açık artırma ile satılması amacıyla bağışladı. Göksenin Köksal'ın formasının satışından gelecek gelir afetzedeler için kullanılacak.

                MERTENS'E ÖZEL PROGRAM
                Süper Lig'de 24. haftayı Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sebebiyle maç yapmayarak geçirecek olan Galatasaray, hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Belçikalı futbolcu Dries Mertens özel programı dahilinde çalışmalarına devam etti.

                ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
                Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Ümraniyespor ile oynayacağı maçın biletleri dün satışa çıktı. Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada bilet fiyatlarının 50 TL ile 400 TL arasında değiştiği bildirildi.

                KUPA KAZANMAK İÇİN BÜYÜK BİR TUTKUM VAR
                Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, sekiz yıldır Turuncu- Lacivertli formayı giyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile yeni bir sözleşme yenilediğini duyurdu. Boskovic imza sonrasında yaptığı açıklamada, "Kupaları kazanmak için çok büyük bir arzum var. Bu ekibe inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

                F.BAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ VİRTUS BOLOGNA
                THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko bugün sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla kozlarını paylaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı-Lacivertliler, geride kalan 24 maçta 15 galibiyet 9 yenilgiyle 4, İtalyan ekibi ise 12 galibiyet, 12 yenilgiyle 12. sırada bulunuyor.

                BAYERN MOTİNG İLE YENİDEN EL SIKIŞTI
                Bundesliga devi Bayern Münih, 33 yaşındaki golcüsü Choupo- Moting ile 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Takımın kilit isimlerinden biri olan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan golcü isim, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 24 karşılaşmada 15 kez rakip ağları havalandırdı.

                RONALDİNHO'NUN OĞLU BARCELONA'YA GELDİ
                Barcelona, kulübün efsanesi olan Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i resmen renklerine bağladı. 17 yaşındaki forvet oyuncusu Brezilya'da Cruzeiro forması giyerken Avrupa devinin alt yapısına transfer oldu. Ronaldinho 2003 yılında PSG'den 32 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuş ve 207 maçta 94 gol 70 asist yapmıştı.

                BEŞİKTAŞ BASINA KAPILARI KAPATTI
                Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, dün basına kapalı bir antrenman yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

                BEŞİKTAŞ 120. KURULUŞ YILINI KUTLUYOR
                Mart 1903'te kurulan Beşiktaş, 13 branşta faaliyet gösteriyor. Siyah- Beyazlılar, futbolda 16 kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Kartal, 10 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Basketbolda 2 kez, hentbolda da 15 kez sezon mutlu şekilde sona erdi.

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