Fenerbahçe 2020’de denemeye almış fakat beğenmemişti! Dorgeles Nene adeta pişman etti





GELİŞME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Tecrübe kazanması için de Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı. Mali'li oyuncu Westerlo takımında bu sezon 8 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri şimdiden 5 milyon Euro'yu bulurken bu rakamın çok kısa süre içinde 10 milyon Euro'nun üzerine çıkma ihtimali bulunuyor. 20 yaşında ve 1.74 boyunda olan ve şimdiden Mali Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen Dorgeles Nene, sezon sonunda Sazburg'a geri dönmesi bekleniyor. Dorgeles Nene'nin Salzburg takımı ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.