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    Fenerbahçe 2020’de denemeye almış fakat beğenmemişti! Dorgeles Nene adeta pişman etti

    Fenerbahçe 2002 doğumlu Mali’li santrfor Dorgeles Nene’yi Mamadi Diambu ile birlikte 2020’de denemeye aldı. Ancak bu iki oyuncu da beğenilmedi. Dorgeles Nene’nin performansı Fenerbahçe’yi adeta pişman etti.

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    Kaçan balık Dorgeles Nene

    Fenerbahçe, çok ciddi bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor... Fenerbahçe'nin 2 yıl önce beğenmeyip gönderdiği Mali'li santrfor Dorgeles Nene gösterdiği performansla Sarı-Lacivertli kurmayları adata pişman etti! 2002 doğumlu olan Dorgeles Nene 2020 yılında Mamadi Diambu ile birlikte denenmek üzere Fenerbahçe'ye geldi. Ancak pandemi döneminde beğenilmeyip gönderildi. Daha sonra Avusturya temsilcisi Salzburg bu oyuncuyu kadrosuna kattı.



    GELİŞME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK
    Tecrübe kazanması için de Hasan Çetinkaya'nın 2. başkanlığını yaptığı Belçika'nın Westerlo takımına kiralandı. Mali'li oyuncu Westerlo takımında bu sezon 8 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri şimdiden 5 milyon Euro'yu bulurken bu rakamın çok kısa süre içinde 10 milyon Euro'nun üzerine çıkma ihtimali bulunuyor. 20 yaşında ve 1.74 boyunda olan ve şimdiden Mali Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen Dorgeles Nene, sezon sonunda Sazburg'a geri dönmesi bekleniyor. Dorgeles Nene'nin Salzburg takımı ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.



    20 YAŞINDA 3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Aralık 2002 doğumlu olan Dorgeles Nene, şimdiden 3 kez Mali Milli Takım formasını giydi bile.

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    Haberler Spor Fenerbahçe 2020’de denemeye almış fakat beğenmemişti! Dorgeles Nene adeta pişman etti
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