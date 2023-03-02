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    • Spor
    • 02.03.2023 12:29
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    • 02.03.2023 12:29
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    Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belli oldu. İşte TFF'den yapılan o açıklama ve maçları yönetecek hakemler...

    Haftanın hakemleri açıklandı!

    Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Spor Toto Süper Lig 24. hafta müsabakaları 3, 4, 5 ve 6 Mart'ta, Spor Toto 1. Lig 24. hafta müsabakaları 3, 4 ve 5 Mart'ta, TFF 2. Lig 25. hafta müsabakaları 5 Mart'ta, TFF 3. Lig 22. hafta müsabakaları ise 4 ve 5 Mart'ta oynanacak.

    İşte haftanın hakemleri:

    Trabzonspor-Ümraniyespor: Kadir Sağlam

    Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

    Beşiktaş-Ankaragücü: Volkan Bayarslan

    Alanyaspor-Başakşehir: Zorbay Küçük

    • Karagümrük-Sivasspor: Ümit Öztürk

    Konyaspor-Giresunspor: Erkan Özdamar

    • Kasımpaşa-Antalyaspor: Cihan Aydın

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    Haberler Spor Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu!
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