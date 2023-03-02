Galatasaray devre arası transfer döneminde hız kesmeden devam ediyor.
Yaptığı transferlerle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılılar durmuyor.
Devre arasına lider giren Galatasaray, lideriği de şampiyonluğu da kaptırmak istemiyor.
Galatasaray devre arası transfer döneminde hız kesmeden devam ediyor.
Yaptığı transferlerle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılılar durmuyor.
Devre arasına lider giren Galatasaray, lideriği de şampiyonluğu da kaptırmak istemiyor.
Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom, Şampiyonlar Ligi için oyuncular arıyor.
Sezon başında ve devre arasında büyük transferler yapan Aslan'ın yeni hedefi Anderson Talisca'ydı.
Süper Lig'te Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcu, performansı ile tüm taraftarlar tarafından sevilmişti.
Brezilyalı yıldızın sarı-kırmızılı ekiple anlaşıldığı yönünde haberler taraftarlı sevindirsede Suudi basınından kötü haberler geldi.
Akşam'ın haberine göre Arabistan basını tecrübeli 10 numaranın sakatlığı sonrası tedavi edilince Al-Nassr'la sözleşme yenileceği yönünde haberler paylaştı.
Detaylara göre sözleşme uzatılacak ve Talisca'nın maaşına zam yapılacak.