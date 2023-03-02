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    • Spor
    • 02.03.2023 10:00
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    • 02.03.2023 10:12
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    Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! Talisca imzayı atıyor

    Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Son olarak Roma'nın yıldızı Zaniolo'yu renklerine katan Aslan Talisca ile de nabız yokluyordu. Bu doğrultuda Arap basınında flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

    Galatasaray devre arası transfer döneminde hız kesmeden devam ediyor.
    Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

    Yaptığı transferlerle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılılar durmuyor.
    Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

    Devre arasına lider giren Galatasaray, lideriği de şampiyonluğu da kaptırmak istemiyor.
        Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

        Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom, Şampiyonlar Ligi için oyuncular arıyor.
        Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

        Sezon başında ve devre arasında büyük transferler yapan Aslan'ın yeni hedefi Anderson Talisca'ydı.
        Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

        Süper Lig'te Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcu, performansı ile tüm taraftarlar tarafından sevilmişti.
            Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

            Brezilyalı yıldızın sarı-kırmızılı ekiple anlaşıldığı yönünde haberler taraftarlı sevindirsede Suudi basınından kötü haberler geldi.
            Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

            Akşam'ın haberine göre Arabistan basını tecrübeli 10 numaranın sakatlığı sonrası tedavi edilince Al-Nassr'la sözleşme yenileceği yönünde haberler paylaştı.
            Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! İmzayı atıyor

            Detaylara göre sözleşme uzatılacak ve Talisca'nın maaşına zam yapılacak.
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            Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri | Arap basını duyurdu! Talisca imzayı atıyor
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