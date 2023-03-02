Mertens ile 1 yıl daha | Galatasaray haberleri





BASKILAR YÜZÜNDEN REDDETTİ

GALATASARAY'IN transfer teklifinde bulunduğu Dinamo Moskova forması giyen Ermeni futbolcu Arsen Zakharyan'ın arkadaşı Zaurbek Pliev yapılan teklifin kabul edilmemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zakharyan, Galatasaray'a yakındı ama son aşamada tekrar düşündü ve reddetti. Siyasi durum ve Ermeni kökeni göz önüne alındığında onun için zor bir durum olacaktı. Üzerinde baskı olacak diye düşündü. Eğer bunlar olmasaydı Galatasaray onun adına iyi bir adım olabilirdi" diye konuştu.



RAKİP ADANA DEĞİL İSTANBUL

G.SARAY daha önce Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapılacağını duyurmuştu. Bilet gelirinin bağışlanacağı maç iptal edildi fakat biletlerin satışı sürecek ve gelirler yine depremzedelere gidecek. Sarı- Kırmızılıların 4 Mart'ta İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağı öğrenildi. Karşılaşma saat 1700'de başlayacak. Taraftara kapalı olacak müsabaka basına açık şekilde oynanacak.