Mertens ile 1 yıl daha | Galatasaray haberleri

Yaz transfer dönemi ve Ocak ayında kadrosuna Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri dahil eden Galatasaray'da iç transferde flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Sarı-Kırmızılılar'da Dries Mertens ile yola devam kararı çıktı.
1 YILLIK KONTRAT
CİMBOM'DA sezon öncesinde 1 yıl artı 1 yılı şartlara bağlı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens'in mukavelesi uzayacak. Sarı-Kırmızılı takımda 22 maçta süre alan, 25 maçta oynaması halinde sözleşmesindeki opsiyon geçerli olacak Mertens'in geleceğiyle kararda teknik direktör Okan Buruk'un olumlu raporu da etkili oldu. Mertens, taraftarın da beğendiği isimlerden biri durumunda.
CİMBOM MATA İLE YOLLARI AYIRACAK
Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Juan Mata ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattındaki çeşitlilikten dolayı bu kararın alındığı belirtildi. 34 yaşındaki Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 424 dakika süre buldu ve 3 gol atıp, 2 asist yaptı. Mata, United'dan gelmişti.
KAAN AYHAN TAM NOT ALDI
SASSUOLO'DAN transfer edilen Kaan Ayhan, şu ana kadar gösterdiği performans ile teknik heyetten tam not aldı. Milli defans oyuncusuna teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki maçlarda daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca yönetim, oyuncunun performansını genele yayması halinde de Sassuolo'dan tecrübeli stoperin bonservisini almayı planlıyor.
MORUTAN İTALYA'DA PARLIYOR
GALATASARAY'A büyük ümitlerle transfer dilen ancak beklentilerin altında kalan Morutan 5,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmışltı. Morutan, Çizme'de 25 maçta kaydettiği 6 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Rumen kanat oyuncusu 13 golle Serie B'de skora en çok katkı yapan 3 isim arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında 17 golle Bari'nin forveti Cheddira ve16 golle Palermonu'nun santrforu Brunori yer aldı. 23 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kontratı 31 Mayıs 2023'te sona erecek.