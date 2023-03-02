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    Mertens ile 1 yıl daha | Galatasaray haberleri

    Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Dries Mertens ile 1 yıl daha yola devam kararı aldı. Kararda teknik direktör Okan Buruk’un olumlu raporu etkili oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz 'Galatasaray' konu başlıklı diğer haberler...

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    Mertens ile 1 yıl daha

    Yaz transfer dönemi ve Ocak ayında kadrosuna Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri dahil eden Galatasaray'da iç transferde flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Sarı-Kırmızılılar'da Dries Mertens ile yola devam kararı çıktı.

    1 YILLIK KONTRAT
    CİMBOM'DA     sezon öncesinde 1 yıl artı 1 yılı şartlara bağlı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens'in mukavelesi uzayacak. Sarı-Kırmızılı takımda 22 maçta süre alan, 25 maçta oynaması halinde sözleşmesindeki opsiyon geçerli olacak Mertens'in geleceğiyle kararda teknik direktör Okan Buruk'un olumlu raporu da etkili oldu. Mertens, taraftarın da beğendiği isimlerden biri durumunda.



    CİMBOM MATA İLE YOLLARI AYIRACAK
    Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Juan Mata ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattındaki çeşitlilikten dolayı bu kararın alındığı belirtildi. 34 yaşındaki Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 424 dakika süre buldu ve 3 gol atıp, 2 asist yaptı. Mata, United'dan gelmişti.

    KAAN AYHAN TAM NOT ALDI
    SASSUOLO'DAN transfer edilen Kaan Ayhan, şu ana kadar gösterdiği performans ile teknik heyetten tam not aldı. Milli defans oyuncusuna teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki maçlarda daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca yönetim, oyuncunun performansını genele yayması halinde de Sassuolo'dan tecrübeli stoperin bonservisini almayı planlıyor.



    MORUTAN İTALYA'DA PARLIYOR
    GALATASARAY'A     büyük ümitlerle transfer dilen ancak beklentilerin altında kalan Morutan 5,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmışltı. Morutan, Çizme'de 25 maçta kaydettiği 6 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Rumen kanat oyuncusu 13 golle Serie B'de skora en çok katkı yapan 3 isim arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında 17 golle Bari'nin forveti Cheddira ve16 golle Palermonu'nun santrforu Brunori yer aldı. 23 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kontratı 31 Mayıs 2023'te sona erecek.



        BASKILAR YÜZÜNDEN REDDETTİ
        GALATASARAY'IN transfer teklifinde bulunduğu Dinamo Moskova forması giyen Ermeni futbolcu Arsen Zakharyan'ın arkadaşı Zaurbek Pliev yapılan teklifin kabul edilmemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zakharyan, Galatasaray'a yakındı ama son aşamada tekrar düşündü ve reddetti. Siyasi durum ve Ermeni kökeni göz önüne alındığında onun için zor bir durum olacaktı. Üzerinde baskı olacak diye düşündü. Eğer bunlar olmasaydı Galatasaray onun adına iyi bir adım olabilirdi" diye konuştu.

        RAKİP ADANA DEĞİL İSTANBUL
        G.SARAY daha önce Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapılacağını duyurmuştu. Bilet gelirinin bağışlanacağı maç iptal edildi fakat biletlerin satışı sürecek ve gelirler yine depremzedelere gidecek. Sarı- Kırmızılıların 4 Mart'ta İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağı öğrenildi. Karşılaşma saat 1700'de başlayacak. Taraftara kapalı olacak müsabaka basına açık şekilde oynanacak.

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