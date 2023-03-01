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    • Spor
    • 01.03.2023 22:45
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    • 01.03.2023 22:45
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    Helal sana Kylian Mbappe! Depremzedeler için omuz verdi

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremezedelere barınma olanakları sağlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de katıldı. Kylian Mbappe, "Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. " ifadelerini kullandı.

    Mbappe depremzedelere omuz verdi

    Depremezedelere barınma olanakları sağlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de katıldı.

    Türk spor kanallarının canlı yayınladığı programa görüntülü bağlanan Fransız milli futbolcu, "Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım" dedi.

    KYLİAN MBAPPE: TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIM
    Kylian Mbappe'nin açıklamaları şu şekilde:
    "Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."

    KYLİAN MBAPPE'DEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM
    Ayrıca 24 yaşındaki yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaştı.

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