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    Fenerbahçe yönetiminden 'Enner Valencia' açıklaması

    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, “Valencia ile temas halindeyiz. Internacional le anlaştığı haberleri asılsız” dedi. Ekvadorlu yıldız futbolcu bu sezon 19 maçta forma giyerken 22 gole imza attı.

    Enner Valencia ile görüşüyoruz!
    Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Baki, "Enner Valencia ile yeni sözleşme için görüşme halindeyiz. Menajeri bize Internacional anlaşmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

    Ekvadorlu yıldız futbolcu bu sezon 19 maçta forma giyerken 22 gole imza attı. Tüm kulvarlarda ise 31 karşılaşmada görev alan Valencia, 25 gol ve 4 asiste 29 gole katkıda bulundu.
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    Haberler Spor Fenerbahçe yönetiminden 'Enner Valencia' açıklaması
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