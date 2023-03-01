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    • Spor
    • 01.03.2023 16:48
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    • 01.03.2023 16:48
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    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

    Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Kayserispor ile oynanacak maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus iki isimle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırladı.
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

    Sarı lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etti.
    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

    Kanarya'da galibiyeti getiren golleri, Enner Valencia(2), Joshua King ve Szalai kaydetti.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

        Zirve takibi sürdüren Fenerbahçe puan farkını 6'ya düşürdü.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

        Orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
        Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

        Direkt 11'e monte edilecek isim ile ilgilenen Fenerbahçe'de Jesus çözümü buldu.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

            Milliyet'in haberine göre Jesus, orta saha için iki formülü öne çıkartıyor.
            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

            Birincisi Zajc'ı daha fazla kullanmak.

            Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

            İkincisi ise Ferdi'yi orta sahaya çekmek.
                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

                Zajc'ın bu bölgede Jesus'un istediklerini tam olarak sahaya yansıtması için fiziksel açıdan gelişmesi gerek.

                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

                Diğer aday Ferdi tam bir joker ve birçok pozisyonda görev yapabiliyor.

                Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

                Vitor Pereira döneminde bek oynamaya başlayan Ferdi daha sonra farklı bölgelerde başarıyla forma giydi.
                    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

                    MİLLİ TAKIMDA ORTA SAHA OYNADI!
                    Jesus Ferdi Kadıoğlu'nu orta sahada düşünmeye başladı.
                    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

                    Hazırlık maçlarında Ferdi'yi orta sahada denedi.
                    Fenerbahçe haberleri | Jorge Jesus iki isim için kararını verdi!

                    A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan maçlarda Ferdi'yi orta sahada görevlendirmişti.
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