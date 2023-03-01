Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

Ülkenin güney doğusunda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından futbol dünyası tek yürek olmuştu… TFF, kulüpler ve futbolcular yaptıkları bağışlar, topladıkları yardım kolileri, deprem bölgesine ulaştırılan çadır, konteyner ve portatif tuvaletlerle yaşanan sıkıntılı sürece destek olmaya çalışmıştı. Futbol dünyası şimdi 'Omuz Omuza' diyerek, kampanyayı farklı bir boyuta taşıyacak.
ÖZEL MÜSABAKALAR VE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR YAPILACAK
Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20.00 itibariyle başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak. Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.
JESUS'TAN BURUK'A AVCI'DAN GÜNEŞ'E HERKES OLACAK
Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.