Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Spor
    • 01.03.2023 11:23
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    • 01.03.2023 11:50
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    Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayınına katılacak isimler

    Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Türk futbolu da bu akşam depremzedeler için 'omuz omuza' verecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacak.

    takvim.com.tr
    Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

    Ülkenin güney doğusunda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından futbol dünyası tek yürek olmuştu… TFF, kulüpler ve futbolcular yaptıkları bağışlar, topladıkları yardım kolileri, deprem bölgesine ulaştırılan çadır, konteyner ve portatif tuvaletlerle yaşanan sıkıntılı sürece destek olmaya çalışmıştı. Futbol dünyası şimdi 'Omuz Omuza' diyerek, kampanyayı farklı bir boyuta taşıyacak.
    Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

    ÖZEL MÜSABAKALAR VE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR YAPILACAK

    Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20.00 itibariyle başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak. Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.
    Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

    JESUS'TAN BURUK'A AVCI'DAN GÜNEŞ'E HERKES OLACAK

    Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alacak. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcuları canlı yayında hazır bulunacak.
        Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

        ÖZEL KONUKLAR DA DESTEK VERECEK

        Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli başta olmak üzere, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gecenin özel konukları olarak canlı yayına katılacak. Arda Turan, Nihat Kahveci gibi Türk futbolunu Avrupa'da üst düzeyde temsil eden eski futbolcular da kampanyaya destek olacak.
        Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

        VOLKAN DEMİREL İLK KEZ YAYINDA

        Depremin yaşandığı ilk gün gözyaşları ile yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 'Omuz Omuza' gecesinde yer alacak. Yaşanan afet sonrası ilk kez bir canlı yayına çıkacak Demirel'in o güne özel açıklamalar yapması da bekleniyor. Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor, sportif direktörü Taner Savut ve oyuncusu Atsu'yu kaybetmişti.
        Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

        4 KULÜP BAŞKANI4 BAŞKANI TELEFON BAŞINDA

        Futbol dünyası 16 Şubat'ta ulusal kanallardan yayınlanan ve 115 milyar liralık yardım toplanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına da katılmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında telefon başına geçmiş, bağış toplamıştı. F.Bahçe kaptanı Altay Bayındır, G.Saray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun da yine telefon başındaydı.
            Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

            HAKEM DÜNYASI BİZ DE VARIZ DİYOR

            Türkiye'nin ilk kadın MHK Başkanı Lale Orta, Süper Lig gözlemcisi Mustafa Çulcu, eski hakem Cüneyt Çakır, FIFA hakemi Halil Umut Meler, ailesiyle birlikte depremin etkilendiği Adana'da yaşayan Zorbay Küçük, yine ailesi bir diğer deprem bölgesi Malatya'da olan Suat Arslanboğa ile Yakup Özhan, bağış kampanyasında yer alacak.
            Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

            EFSANELER ALEX VE HAGİ ÇAĞRIDA BULUNACAK

            Türk futboluna damga vuran isimler de büyük kenetlenme gecesinde yer alacak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza ile Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski oyuncusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi öne çıkan isimlerden sadece ikisi. İki tecrübeli spor adamı, video mesajla bağış çağrısında bulunacak.
            Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

            WENGER VE KLOPP YALNIZ BIRAKMAYACAK

            Depremin ilk gününden bu yana Türkiye'nin yanında olan FIFA ve UEFA yetkilileri bu önemli gecede de desteğini sürdürecek. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa futboluna damgasını vurmuş Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Liverpool menajeri Jürgen Klopp, video mesajlarıyla geceye katılacak isimlerden sadece birkaçı olarak öne çıkacak.
                Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

                AMPUTE MİLLİLER KONUK

                Deprem sonrası afet bölgesine koşan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcular Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Okan Şahiner ile birlikte tarihi canlı yayında hazır bulunacak.
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                Haberler Spor Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayınına katılacak isimler
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