Türk futbolu depremzedeler için omuz omuza! İşte A Spor yayına katılacak isimler

ÖZEL MÜSABAKALAR VE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLAR YAPILACAK



Bu akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da paydaşlığını üstlendiği tarihi canlı yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'tan saat 20.00 itibariyle başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak. Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.



