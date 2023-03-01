Türk futbolu deprem bölgesindeki yaraları sarmak için tek yürek olacak!

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi büyük bir acıya boğan deprem felaketi sonrası futbol dünyasında dev dayanışma sürüyor. Bugün Türk futbolu deprem bölgesinde yaraları sarmak için bir araya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin öncülüğünde ve bein SPORTS'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Omuz Omuza" isimli bu önemli organizasyon başta A Spor olmak üzere çok sayıda kanaldan ortak yayınla ekranlara gelecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek olan organizasyona tüm Futbol Federasyonu yönetimi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarının eksiksiz olarak katılması bekleniyor. Ayrıca çok sayıda teknik adam ve futbolcu yardım kampanyasında hazır bulunacak. Yurt dışında forma giyen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan gibi Türk yıldızlar da gecede yer alacak. Ayrıca Avrupa'dan son derece önemli teknik adam ve futbolcular da yayınlanacak mesajlarla tüm dünyayı deprem bölgesinde yaraları sarmak için yardıma çağıracak. Pep Guardiola ve Arsene Wenger gibi isimler "Omuz Omuza" kampanyasına destek olacak.

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