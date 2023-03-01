Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ‘stadı terk etmedi’ iddialarına yanıt verdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe-Konyaspor maçında taraftarların protestosu sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği, kendisinin ise maç sonuna kadar kaldığı şeklinde sosyal medyada ve yerel gazetelerde çıkan iddialara yanıt verdi. Başkan Ağaoğlu, erteleme maçlarına tüm başkanlarla birlikte seyrettiklerini belirterek, "Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti" dedi.
GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık" değerlendirmesinde bulundu.