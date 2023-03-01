Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ‘stadı terk etmedi’ iddialarına yanıt verdi





GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık" değerlendirmesinde bulundu.

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