Fenerbahçe’den Hırvat harekatı! 2 yıldız için bastırıyor





REBIC BÜYÜK TECRÜBE

Milan'ın 8 milyon Euro'nun altına inmesi durumunda ise bonservisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Ante Rebic 42 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla 3 gole imza attı. Sarı-Lacivertliler diğer yandan Atalanta'da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Pasalic, Hırvatistan Milli Takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı.



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