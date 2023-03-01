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    Fenerbahçe’den Hırvat harekatı! 2 yıldız için bastırıyor

    Milan, Ante Rebic için 8 milyon Euro talep etti. Bu parayı çok bulan Fener, Hırvat kanatforveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yönetim, Atalanta'nın Hırvat orta sahası Mario Pasalic'i de istedi. Atalanta reddetti. Fenerbahçe ısrarını sürdürüyor.

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    Fenerbahçe’den Hırvat harekatı
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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler hem 1. sınıf kalitede hem de fizik gücü yüksek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ilk olarak kadrosuna katmak istediği Ante Rebic için Milan'ın kapısını çaldı. Milan 29 yaşındaki Hırvat kanat-forvet için Fenerbahçe'den 8 milyon Euro talep etti. Sarı-Lacivertli yönetim bu parayı ödemek istemedi ancak satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarını sürdürüyor.



    REBIC BÜYÜK TECRÜBE
    Milan'ın 8 milyon Euro'nun altına inmesi durumunda ise bonservisiyle birlikte alma söz konusu olabilir. Ante Rebic 42 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla 3 gole imza attı. Sarı-Lacivertliler diğer yandan Atalanta'da forma giyen, 10 ve 8 numaralı mevkilerde oynayan Mario Pasalic için de girişimde bulundu. Ancak Atalanta oyuncusunu satmak istemediğini bildirdi. Fakat Fenerbahçeli kurmaylar vazgeçmedi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sonrasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Mario Pasalic, Hırvatistan Milli Takım formasını tam 50 kez giydi. Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri sarsmayı başardı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe’den Hırvat harekatı! 2 yıldız için bastırıyor
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