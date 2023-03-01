Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.03.2023 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2023 11:29
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den açıklama! "Başvuru yapılacaktır"

    Fenerbahçe, Kayserispor maçına deplasman taraftarının alınmayacağı kararının tebligatı ulaştığı bilgisini vererek, "Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den açıklama! Başvuru yapılacaktır
    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakaya Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarının alınmayacağı kararı alındı. Sarı-lacivertliler, alınan kararla ilgili tebligatın ulaştığı bilgisini vererek sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

    "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TikTok’a 1 milyon 750 bin lira ceza
    Haberler Spor Fenerbahçe'den açıklama! "Başvuru yapılacaktır"
        SON DAKİKA