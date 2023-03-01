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    • Spor
    • 01.03.2023 14:01
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    • 01.03.2023 14:02
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    Fenerbahçe'de Arda Güler idmana çıkmadı!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    takvim.com.tr
    Arda Güler idmana çıkmadı! İşte nedeni
    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

    Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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