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    Fenerbahçe, Hugo Vetlesen için Norveç kulübünün kapısını çaldı

    Fenerbahçe, Bodo Glimt’te forma giyen orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen için Norveç kulübünün kapısını çaldı. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Vetlesen 8 ve 10 numara dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.

    Hugo Vetlesen bekle sen!

    Fenerbahçe'nin Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen için harekete geçtiği iddia edildi. Gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertliler Norveçli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Görüşmede şartları soran sarı lacivertlilerin futbolcunun kulübüyle de bir araya gelecekleri ileri sürüldü.



    DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
    Kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 4.5 milyon Euro transfer değerine sahip oyuncu, 8 ve 10 numaranın yanı sıra sol kanat pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon takımı ile 16 maça çıkan Norveçli futbolcu, 3 gol ve 1 asistle oynadı. Fenerbahçe, Vetlesen'in transferi şimdi gerçekleşmese bile sezon sonunda kadrosuna katmak istediği de gelen haberler arasında. Daha önce Trabzonspor ile de adı geçen 22 yaşındaki Hugo Vetlesen, Norveç Milli takımı'nda da forma giyiyor. Vetlesen'in piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında.

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