Fenerbahçe, Hugo Vetlesen için Norveç kulübünün kapısını çaldı





DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 4.5 milyon Euro transfer değerine sahip oyuncu, 8 ve 10 numaranın yanı sıra sol kanat pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon takımı ile 16 maça çıkan Norveçli futbolcu, 3 gol ve 1 asistle oynadı. Fenerbahçe, Vetlesen'in transferi şimdi gerçekleşmese bile sezon sonunda kadrosuna katmak istediği de gelen haberler arasında. Daha önce Trabzonspor ile de adı geçen 22 yaşındaki Hugo Vetlesen, Norveç Milli takımı'nda da forma giyiyor. Vetlesen'in piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında.

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