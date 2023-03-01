Beşiktaş'ta Muleka’nın maliyeti can sıkıyor





KANARYA KAYSERİ'YE BİLENİYOR

Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



SANTOS DA UMUDUNU KESTİ

Fenerbahçe'nin Luan Peres'i isteyen Fluminense kulübünü geri çevirmesinin ardından Brezilya'dan önemli bir açıklama geldi. Sambacı stoper Luan Peres'in eski takımı Santos'un eski yöneticisi Jose Renato Quaresma, "Luan Peres'in Brezilya'dan bir takıma transfer olma ihtimali neredeyse hiç yok. Peres Fenerbahçe'de kalacak" açıklamasını yaptı.



KAYSERİ'DE MİSAFİR TARAFTAR OLMAYACAK

4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi dün önemli bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacağı duyuruldu.



BATSHUAYİ İÇİN SEFERBERLİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Michy Batshuayi, Kayseri deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak Belçikalı yıldızın forma giyme şansı oldukça düşük.



OOSTERWOLDE BU KEZ İLK 11'E

Konya maçının 2. yarısında forma giyen ve beğeni toplayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin Kayseri deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Hollandalı sol bekin antrenmanlardaki performansından memnun kalan Jesus, oyuncusuna şans vermeyi düşünüyor.



YÖNETİM TOPLANTI YAPTI

Trabzonspor yönetimi dün toplandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda sezonun geri kalanıyla ilgili yol haritası çizildi. Sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunun konuşulduğu ve ödemeler için kaynak arandığı öğrenildi. Yöneticilerin kendi durumları için de bir toplantı daha yapacağı bildirildi.



DURAKLAMA DÖNEMİNDE!

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon skora katkı anlamında en kısır dönemini yaşıyor 2015-16 sezonundan itibaren A takım kadrosunda yer alan ve 2017- 2018 sezonundan itibaren tüm kulvarlarda düzenli forma şansı bulan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda forma giydiği 31 maçta sadece 1 gol atıp, 1 asist yapabildi. Şampiyonluk sezonu hariç önceki sezonlardan daha fazla forma giydiği bu sezon skor anlamında etkisiz kalan Abdülkadir Ömür'ün sezonun kalan bölümünde bu şanssızlığını kırması bekleniyor.



ÜMRANİYE MAÇINDA KADRODA

Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Edin Visca, iki ayda sakatlığını atlattı ve Ümraniyespor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Fiziksel olarak eksiklerini kapatmak için yoğun şekilde çalışan Visca'nın Ümraniyespor maçına ilk 11'de olmasa bile sonradan oyuna girecek şekilde kadroda kendisine yer bulma ihtimali oldukça yüksek.



GÖZTEPE KERİM'İ BEKLİYOR

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Hatayspor'da forma giyen Kerim Alıcı ile görüşmelerini sürdürüyor. Depremin etkisinde olduğu öğrenilen Kerim'in Göztepe'den biraz zaman istediği kaydedildi.



TURKUVAZ'DA FİNAL YARIN

Turkuvaz Medya Grubu 2. Halı Saha Turnuvası'nda final heyecanı... Finalde FC Legend ile High Voltage yarın 18.30'da Alibeyköy'deki Öztürkler halı sahada karşılaşacak.



LE MANS'TA İLK KEZ BOY GÖSTERECEĞİZ

fransa'da bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey takımı da yarışacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Le Mans şehrinde yapılacak organizasyonda ilk kez bir Türk takımının mücadele edeceği belirtildi.



VAKIF'IN KONUĞU COMMERCECON

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında bugün Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İlk maçı Vakıfbank 3-0 kazandı.



GANALI ALİCE KUSİ ARTIK FENERBAHÇE'DE

F.Bahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ganalı orta saha oyuncusu Alice Kusi'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon Spartak Subotica ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. F.Bahçe, yeni yıldızı ile ilgili, "Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



LAKERS KAZANDI AMA LEBRON'U KAYBETTİ!

NBA'de Los Angeles Lakers deplasmanda Dallas Mavericks'i 111- 108 yenerken LeBron James'ten kötü haber geldi. Takımının Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



AFETZEDELERE YENİ SPOR KOMPLEKSİ KURULACAK

Eylül ayının sonunda İzmir'de gerçekleştirilecek spor-sağlıklı yaşam ve E-spor fuarı Expo Sport 2023'ten elde edilecek gelir ile deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerin kullanımına sunulacak bir spor tesisi kurulacağı açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Diyadin,"Kurulacak yeni yaşam düzeninin spor ve sağlıklı yaşam alanı için katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.



TYLER DORSEY FERNERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Beko, son olarak G-League takımlarından Texas Legends'de forma giyen Tyler Dorsey'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Anadolu Efes'in de gündeminde olan Dorsey, yeni takımndan aylık 160 bin dolar kazanacak. Yıldız basketbolcu G League'de maç başına 18.9 sayı 2.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarını yakalamıştı.

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