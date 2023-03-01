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    Beşiktaş'ta Muleka’nın maliyeti can sıkıyor

    Beşiktaş’ın S.Liege’den 3.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı ve senelik 1 milyon Euro’dan 5 yıl kontrat imzaladığı Muleka’nın kulübe toplam maliyeti 8.5 milyon Euro (150 milyon lira) olacak. Son 19 lig maçında gol atamayan Kongolu forvet taraftarların da hedefinde. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    150 milyonluk sıkıntı!

    Beşiktaş'ın Kasımpaşa'daki göz dolduran performansı sonrası Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro'ya transfer ettiği Jackson Muleka, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Lige süper bir başlangıç yapan ve 5 hafta sonunda 4 gole ulaşan Kongolu yıldız sonrasında ise adeta frene bastı. 22 yaşındaki yıldız oyuncu ligde son 19 maçta fileleri sarsamazken, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 1 gol atabildi. 23 yaşındaki futbolcunun 5 yıl sonunda kulübe maliyeti 150 milyon TL'yi bulacak. Yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarlardan da yoğun tepki alırken, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla Muleka'nın kulübeye çekileceği öğrenildi.



    BENATİA'DAN JUVE'YE SAİSS ÖNERİSİ
    Bir dönem Karagümrük forması da giyen Benatia, eski takımı Juventus'un zor bir dönemden geçtiğini belirtirken transfer tavsiyesinde de bulundu. İtalyan basınına konuşan eski futbolcu "Gelecek sezon için Juventus'a hangi defans oyuncusunu önerirsiniz" sorusuna, "Bonucci takımın en iyilerinden ama yaşı ilerliyor. Eğer bir tavsiyede bulunacaksam Fas Milli Takımı'na bakmalarını önerirdim. Saiss ve Aguerd'in Juventus'a fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Beşiktaş'a sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'tan transfer olan Romain Saiss, 18 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.



    GÜNEŞ'TEN BASIN TOPLANTISI
    Beşiktaş Teknik Direktöraü Şenol Güneş, bugün saat 14.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Deneyimli hoca kulübün son durumu ve transferlerle ilgli basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



        BORİNİ İÇİN YENİ TEKLİF
        Hücum hattını Fabio Borini ile güçlendirmek isteyen Siyah Beyazlılar'ın İtalyan futbolcuya 1,5 yıllık kontrat ve senelik 1,7 milyon euro önerdiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu ise daha uzun süreli bir sözleşme talebinde bulunuyor.



        CHELSEA'DEN SANTOS KARARI
        İngiliz Evening Standard gazetesi, Andrey Santos'un kiralanması konusunda Beşiktaş ve Palmeiras'ın Chelsea ile anlaşamadığını iddia etti. Yaşanan anlaşmazlığın sözleşme süresinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine Chelsea 16 milyon sterlin ödemesine rağmen çalışma izni çıkaramadığı 18 yaşındaki yıldızı eski kulübü Vasco da Gama'ya 3 aylık bir kiralama anlaşmasıyla geri dönmesine karar verdi. Brezilya ekibinde 43 maça çıkan Santos 11 gole imza attı.



        KEÇİÖREN'DEN ORTA ALANA ALY MALLE HAMLESİ
        Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Aly Malle'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Eyüpspor'dan 24 yaşındaki orta saha Aly Malle'yi sezonu sonuna kadar kiraladı. Malle'ye 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



            GETAFE'NİN GOL YÜKÜNÜ ENES ÜNAL ÇEKİYOR
            La Liga ekiplerinden Getafe'de golcü oyuncu Enes Ünal, performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcumuz, kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu. Villarreal maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 8 yapan 25 yaşındaki Enes Ünal krallık yarışında da iddiasını sürdürdü.



            G.SARAYLI CİHAN'I KAYBETTİK
            Galatasaray taraftarı olan 12 yaşındaki depremzede Cihan Emir Parlak, enkazdan kurtarıldıktan 3 hafta sonra hayata gözlerini yumdu. Cihan'ın enkazdan kurtulduktan sonra iki bacağı kesilmişti. Cihan, Galatasaray kaptanları Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur tarafından görüntülü olarak aranmıştı. Görüşmeler esnasında duygusal anlar da yaşanmıştı.



            YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER
            Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Malatya'da ziyaret ettiği babaannesi Hacer Aydoğan ile enkazda kalıp hayatını kaybetti. Nilay'ın deprem gecesi babaannesiyle çektiği görüntüler, enkazda bulunan cep telefonunda ortaya çıktı. Görüntülere göre, Hacer Aydoğan, torunu Nilay'ın elini tutup, "Herkes sevdiğine sarılsın" diyor.



                EYÜP LİDERLİĞİ GERİ KAZANDI
                Spor Toto 1. Lig'de tam 1 ay sonra sahaya çıkan Eyüp, Bodrum'u ağırladı. 76'da İbrahim Akdağ'ın vuruşu meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 1-0. Maçın sonlarında Pa Dibba farkı ikiye çıkardı fakat ofsayt denildi. VAR önce golü verdi, sonra hakeme izletti, hakem golü iptal etti. Eyüpspor, puanını 44 yaparak Samsunspor'dan liderliği geri almayı başardı.



                CİMBOM'DA TALISCA HEYECANI
                Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanırken Suudi Arabistan basınından bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre "Brezilyalı Anderson Talisca Al Nassr FC ile devam etmeyecek. Bunu kulübüne bildirdi ve oyuncu dün sabah Türk kulübü Galatasaray ile sözlü olarak anlaştı" denildi. Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken Sarı- Kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşadı. Talisca haberleri sonrası Galatasaray'a yakın kaynaklar ise transferi yalanladı. Talisca'nın gündemde olmadığı bu transfer döneminde böyle bir gelişme yaşanmayacağı bildirildi.

                BEŞİKTAŞ EFSANESİ!
                Fakat Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı yolundaki haberler sonrasında Avrupa futbol sitelerinde de yer aldı. Anderson Talisca 2016-2017 ve 2016-2017 sezonları arasında Beşiktaş forması giydi. 2016-2017 sezonunda siyahbeyazlı formayla 33 maçta 17 gol atan Talisca şampiyonluk yaşadı. 2017-2018 sezonunda ise 47 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 20 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.



                ICARDI'Yİ HERKES İSTİYOR!
                PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Mauro İcardi için yeni bir iddia gündeme geldi. Daha önce Milan, İnter ve İngiliz kulüplerinin gözdesi olduğu bilinen Arjantinli yıldız için Bayern Münih ve Arsenal'in de devreye girdiği iddia edildi. G.Saray da Icardi'yi tutmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.



                    KANARYA KAYSERİ'YE BİLENİYOR
                    Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

                    SANTOS DA UMUDUNU KESTİ
                    Fenerbahçe'nin Luan Peres'i isteyen Fluminense kulübünü geri çevirmesinin ardından Brezilya'dan önemli bir açıklama geldi. Sambacı stoper Luan Peres'in eski takımı Santos'un eski yöneticisi Jose Renato Quaresma, "Luan Peres'in Brezilya'dan bir takıma transfer olma ihtimali neredeyse hiç yok. Peres Fenerbahçe'de kalacak" açıklamasını yaptı.

                    KAYSERİ'DE MİSAFİR TARAFTAR OLMAYACAK
                    4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi dün önemli bir karar alındı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacağı duyuruldu.

                    BATSHUAYİ İÇİN SEFERBERLİK VAR
                    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Michy Batshuayi, Kayseri deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak Belçikalı yıldızın forma giyme şansı oldukça düşük.

                    OOSTERWOLDE BU KEZ İLK 11'E
                    Konya maçının 2. yarısında forma giyen ve beğeni toplayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin Kayseri deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Hollandalı sol bekin antrenmanlardaki performansından memnun kalan Jesus, oyuncusuna şans vermeyi düşünüyor.

                    YÖNETİM TOPLANTI YAPTI
                    Trabzonspor yönetimi dün toplandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda sezonun geri kalanıyla ilgili yol haritası çizildi. Sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunun konuşulduğu ve ödemeler için kaynak arandığı öğrenildi. Yöneticilerin kendi durumları için de bir toplantı daha yapacağı bildirildi.

                    DURAKLAMA DÖNEMİNDE!
                    Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon skora katkı anlamında en kısır dönemini yaşıyor 2015-16 sezonundan itibaren A takım kadrosunda yer alan ve 2017- 2018 sezonundan itibaren tüm kulvarlarda düzenli forma şansı bulan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda forma giydiği 31 maçta sadece 1 gol atıp, 1 asist yapabildi. Şampiyonluk sezonu hariç önceki sezonlardan daha fazla forma giydiği bu sezon skor anlamında etkisiz kalan Abdülkadir Ömür'ün sezonun kalan bölümünde bu şanssızlığını kırması bekleniyor.

                    ÜMRANİYE MAÇINDA KADRODA
                    Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Edin Visca, iki ayda sakatlığını atlattı ve Ümraniyespor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Fiziksel olarak eksiklerini kapatmak için yoğun şekilde çalışan Visca'nın Ümraniyespor maçına ilk 11'de olmasa bile sonradan oyuna girecek şekilde kadroda kendisine yer bulma ihtimali oldukça yüksek.

                    GÖZTEPE KERİM'İ BEKLİYOR
                    TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Hatayspor'da forma giyen Kerim Alıcı ile görüşmelerini sürdürüyor. Depremin etkisinde olduğu öğrenilen Kerim'in Göztepe'den biraz zaman istediği kaydedildi.

                    TURKUVAZ'DA FİNAL YARIN
                    Turkuvaz Medya Grubu 2. Halı Saha Turnuvası'nda final heyecanı... Finalde FC Legend ile High Voltage yarın 18.30'da Alibeyköy'deki Öztürkler halı sahada karşılaşacak.

                    LE MANS'TA İLK KEZ BOY GÖSTERECEĞİZ
                    fransa'da bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey takımı da yarışacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Le Mans şehrinde yapılacak organizasyonda ilk kez bir Türk takımının mücadele edeceği belirtildi.

                    VAKIF'IN KONUĞU COMMERCECON
                    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında bugün Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İlk maçı Vakıfbank 3-0 kazandı.

                    GANALI ALİCE KUSİ ARTIK FENERBAHÇE'DE
                    F.Bahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ganalı orta saha oyuncusu Alice Kusi'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon Spartak Subotica ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. F.Bahçe, yeni yıldızı ile ilgili, "Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

                    LAKERS KAZANDI AMA LEBRON'U KAYBETTİ!
                    NBA'de Los Angeles Lakers deplasmanda Dallas Mavericks'i 111- 108 yenerken LeBron James'ten kötü haber geldi. Takımının Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

                    AFETZEDELERE YENİ SPOR KOMPLEKSİ KURULACAK
                    Eylül ayının sonunda İzmir'de gerçekleştirilecek spor-sağlıklı yaşam ve E-spor fuarı Expo Sport 2023'ten elde edilecek gelir ile deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerin kullanımına sunulacak bir spor tesisi kurulacağı açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Diyadin,"Kurulacak yeni yaşam düzeninin spor ve sağlıklı yaşam alanı için katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.

                    TYLER DORSEY FERNERBAHÇE'DE
                    Fenerbahçe Beko, son olarak G-League takımlarından Texas Legends'de forma giyen Tyler Dorsey'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Anadolu Efes'in de gündeminde olan Dorsey, yeni takımndan aylık 160 bin dolar kazanacak. Yıldız basketbolcu G League'de maç başına 18.9 sayı 2.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarını yakalamıştı.

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                    Haberler Spor Beşiktaş'ta Muleka’nın maliyeti can sıkıyor
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