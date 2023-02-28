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    • Spor
    • 28.02.2023 09:55
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    • 28.02.2023 09:55
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    Transfer haberleri | İngiltere'den Galatasaray'a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

    Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürürken İngiliz basınından o transferle ilgili kötü haber geldi. İşte detaylar...

    Görkem Ağgündüz
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

    Sezon başından bu yana yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray transferde sıcak saatler yaşamaya devam ediyor.
    Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

    Sarı-Kırmızılılar transfer döneminde Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Kaan Ayhan, Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna kattı. Destek transferi olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi transfer etti.
    Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

    Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki transferlerinden Nicolo Zaniolo ise büyük ses getirdi.
        Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

        İtalyan yıldızı 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldırdı.
        Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

        İtalyan ekibi Roma'dan transfer edilen Zaniolo, çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not aldı.
        Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

        Gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Roberto Gagliardini'yi gündemine almıştı.
            Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

            Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu, bedelsiz olarak transfer edilmek isteniyordu.

            Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

            LEICESTER CITY DE DEVREDE!

            İngiliz basınına göre; Leicester City de Roberto Gagliardini ile ilgileniyor.

            Transfer haberleri | İngiltere’den Galatasaray’a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı

            Yıldız isim için Serie A'dan birçok takımın devrede olduğu yazılırken, İtalya dışından yalnızca Leicester ve Galatasaray'ın ilgilendiği yazıldı.
                Dünya depremzedeler için toplanacak!
                Haberler Spor Transfer haberleri | İngiltere'den Galatasaray'a kötü haber! Ön görüşme yapılmıştı
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