Tecrübeli hoca radikal bir kararın eşiğine geldi

Son haftalarda performansıyla takımın ayakta kalan isimlerinden olan Maxi Gomez'i daha çok pozisyona sokmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, çift forvete dönmenin hesaplarını yapıyor. Edin Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik gibi yıldız isimlerden bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Abdullah Avcı, asıl darbeyi hücum hattında aldı. Son haftalarda mücadelesiyle takımın ayakta kalan isimlerinden birisi olan ve sorumluluk alarak tüm bölgelere yardım götüren Gomez, bu nedenle de skor üretmekte zorluk çekiyor.







UMUT'LA RAHATLIYORUZ!

Genelde bu oyuncuları ayrı ayrı sahaya süren Avcı'nın artık çift forvete dönmeyi düşündüğü öğrenildi. Bordo-Mavili futbolseverler de sosyal medyadan Umut ve Gomez'in birlikte oynamaları yönünde talepte bulunuyor. İkili bu sezon sadece ligin ilk yarısındaki Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarında birlikte 11'de sahaya çıktılar. Gomez, çift forvet oynama konusunda geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Umut harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" dedi.







DOĞUCAN 11'DE KALMAK İSTİYOR

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile oynadığı iki maçta 11'de sahaya çıkan Doğucan Haspolat, performansıyla gelecek adına olumlu sinyaller vermişti. 23 yaşındaki futbolcu, 11'de kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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