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    Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo çizme basın manşetlerinde

    Çizme basını, G.Saray’ın İtalyan yıldızının ilk maçında gol atması sonrası genç oyuncuyu manşetlere taşıdı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Zaniolo hemen kahraman

    Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Alanyaspor maçında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti. Corriere dello Sport, "Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü" ifadelerini kullandı. Tuttosport Gazetesi ise Zaniolo'nun ilk maçında attığı gole vurgu yaparak, "Zaniolo hemen kahraman" başlığını attı. Gazete, İtalyan yıldızın Galatasaray'da çok iyi bir başlangıç yaptığını ve ondan beklentilerin çok yüksek olduğunu sayfalarına taşıdı.



    MİLAN'IN AKLI FİKRİ TORREIRA'DA
    Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den renklerine bağladığı Lucas Torreira için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Milan, tecrübeli orta sahayı transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Yine habere göre İtalyan devi Lucas Torreira'yı Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'in alternatifi olarak kadroya katmak istiyor.

    21 MAÇTA 1 ASİST
    Torreira'nın adı devre arasında da birçok İtalyan ekibiyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 27 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı ve 1 golün hazırlayıcısı oldu.



    ARDA TURAN'A ŞOK SUÇLAMA
    İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Sport, Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan ile ilgili sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi. Sport'ta yer alan habere göre; İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi. Turan'ın mahkemeye çıkma olasılığı olduğundan da bahsedildi. Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.



        OLİVEİRA'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM
        Sergio Oliveira'dan deprem paylaşımı geldi. Portekizli yıldız, Alanya maçında açılan 'Yaralarımızı birlikte saracağız' pankartını sosyal medyadan paylaşarak, "Zor zamanlarda gözünü bile kırpmadan birbirini destekleyen insanların ülkesinde futbol oynamaktan ötürü mutluyum" dedi.



        CASEMİRO SON 17 FİNALİN 16'SINI KAZANDI
        İngiltere Lig Kupası Finali'nde Manchester United, Newcastle'ı 2-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü. Kulüp kariyerinde 17 final maçına çıkan Manchester United'lı Casemiro, 16 kupa kazandı. Brezilyalı yıldız, "Beni tanıyanlar bunu iyi bilir ki, bir futbol topuna sanki onu iştahla yiyecekmişim gibi yaklaşırım" ifadelerini kullandı.



        DJOKOVİC, STEFFİ GRAF'A AİT REKORU KIRDI
        Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 378'e çıkararak Steffi Graf'a ait rekoru kırdı. Dünya 1 numarası unvanını en uzun süre taşıyan tenisçiler listesinde Novak Djokovic'i, Steffi Graf (377), Martina Navratilova (332 hafta), Serena Williams (319), Roger Federer (310) hafta ile takip ediyor.



            LİLLARD 71 SAYI ATTI BLAZZERS ROCKET'LEDİ!
            NBA'de Portland Trail Blazers'ın Houston Rockets'ı 131-114 yendiği maçta all-star Damian Lillard, 71 sayı, 6 asist ve 6 ribaunt üretti. 32 yaşındaki basketbolcu sergilediği performansla NBA tarihinde bir maçta 70 ve üzeri sayı atan 8. oyuncu oldu. Houston'da Alperen Şengün'ün 17 sayı, 10 ribauntluk double double'ı galibiyete yetmedi.



            TÜRKİYE TURNUVAYI GALİBİYETLE NOKTALADI
            A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Belçika'yı 82-54 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle bitirdi. Daha önceden Dünya Kupası'na katılma şansını yitiren Milliler'de Doğuş Özdemiroğlu 19 sayı, 9 asistlik performansıyla galibiyette öne çıkan isim oldu.



            OLİVEİRA'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM
            Sergio Oliveira'dan deprem paylaşımı geldi. Portekizli yıldız, Alanya maçında açılan 'Yaralarımızı birlikte saracağız' pankartını sosyal medyadan paylaşarak, "Zor zamanlarda gözünü bile kırpmadan birbirini destekleyen insanların ülkesinde futbol oynamaktan ötürü mutluyum" dedi.



                VALENCIA'NIN GÖZÜ 'KOCAMAN' HEDEFTE
                Enner Valencia rüzgarı esmeye devam ediyor. Cumartesi gecesi Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol atan Ekvadorlu futbolcu ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti. Gol krallığında da zirvede olan Valencia'nın son derece önemli bir de hedefi var. 1988/89 sezonunda 29 golle gol kralı olan Aykut Kocaman bir sezonda en çok gol atan Fenerbahçeli futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor. Valencia 7 gol daha atarsa bu rekora ortak olacak. 8 gol daha atarsa rekorun tek başına sahibi olacak. Valencia, ayrıca 2011 yılından bu yana gol kralı olan ilk Fenerbahçeli olmaya da çok yakın. Son olarak Brezilyalı efsane Alex de Souza 2010/11 sezonunda 28 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. O tarihten bu yana Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe'den gol kralı çıkmamıştı.



                YÖNETİM ANTE REBİC İÇİN MİLAN'IN KAPISINI ÇALDI
                Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin, Hırvat futbolcunun transferi için Milan'la temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün, İtalyan ekibine Rebic'in şartlarını sorduğu öğrenilirken, Fenerli kurmayların bu transfer için kiralama seçeneğini düşünmediği, hedefin 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadroya katmak olduğu kaydedildi. Ante Rebic, bu sezon Milan'da toplamda 21 maçta forma giydi. Hırvat forvet, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

                21 MAÇTA OYNADI
                Ante Rebic Milan'la 21 maça çıkıp 3 gol, 2 asiste imza attı. Ante Rebic'in Milan'la kontratı 2025'te sona erecek.



                FENERBAHÇE FLUMİNENSE'YE PERES'İ VERMEDİ
                Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol stoperi Luan Peres için eski takımından teklif geldi. Fluminense, bir dönem kadrosunda yer alan Luan Peres için Fenerbahçe'ye transfer teklifinde bulundu. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar bu teklifi net bir şekilde geri çevirdi. Brezilya kulübünün Luan Peres için Fenerbahçe'ye ne kadarlık bir teklifle bulunduğu ise bilinmiyor. Fluminense'nin teklifini Brezilya basını da doğruladı.



                    EFSANE KAPTAN ZİYA ŞENGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
                    Önceki gün 79 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ziya Şengül, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ziya Şengül'ün cenazesi, Levent Camii'nde kılınan namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve spor camiasının önemli isimleri katıldı. Ziya Şengül, 1964 yılında giymeye başladığı Sarı- Lacivertli forma ile 5 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.



                    ERSUN YANAL ALANYA İÇİN DÖNDÜ
                    Francesco Farioli ile yollarını ayıran Alanyaspor Süper Lig'de son olarak 2020- 21 sezonunda Antalyaspor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Farioli'nin de bulunduğu imza töreninde duygularını dile getiren Ersun Yanal, "Öncelikle sayın başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Belki burada bir ilki yaşıyoruz. Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Biz Alanyaspor yolculuğumuza Sayın Farioli'nin bıraktığı yerden devam edeceğiz. Başarılı olacağımızı ve güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

                    YARALARI BİRLİKTE SARALIM
                    Futbol Federasyonu'nun, "Depremin yaralarını sarmak için Omuz Omuza" adıyla başlattığı kampanyaya Trabzonspor'un desteği devam ediyor. TFF'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yaptığı yardımların görselleriyle birlikte paylaşılan videoda futbolculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Siopis ve Bakasetas, açıklamalarda bulundu. Kaptan Uğurcan, "Evsiz kalanlara beraber yuva kuralım kaybedecek hiç vakit yok" ifadelerini kullanırken, Larsen de, "Türkiye şu anda dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor" diyerek destek istedi.
                    Seri galibiyetler almaya

                    İHTİYACIMIZ VAR
                    Trabzonspor'un deneyimli defans oyuncusu Vitor Hugo, seri galibiyetler istediklerini anlattı. Hugo, "Yarışta geride kaldık. Bu tür durumlarda maç maç bakmak gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

                    KAYSERİ STARTI VERİLDİ
                    Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Salonda başlayan idman saha çalışmaları ile sona erdi.

                    G.SARAY A.DEMİR İLE KARŞILAŞACAK
                    Deprem nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Galatasaray bu haftayı bay geçecek. Sarı- Kırmızılılar, cumartesi Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. Saat 16.00'daki mücadele NEF Stadı'nda oynanacak.

                    BEŞİKTAŞ'A GHEZZAL'DAN KÖTÜ HABER
                    Antalyaspor maçından 0-0'lık eşitlikle ayrılan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü bir haber geldi. 4.5 ay süren sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmek için hazırlık yapan Cezayirli futbolcu, maç öncesinde ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun adalesinden sakatlandığı belirtilirken sahalara dönüş süresinin de 2 hafta olacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta şu ana kadar 29 maç kaçıran futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek. Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 6 maçta 227 dakika süre alan Rachid Ghezzal 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. Ghezzal'ın yerine Antalyaspor maçında Dele Alli görev yaptı.

                    'TRİBÜNLER ADINI HAYKIRACAK SEMİH'
                    Beşiktaş'taş'ta ilk maçına çıkan 17 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy, Antalyaspor maçında 58. dakikada Muleka'nın yerine oyuna girdi. Sosyal medyada taraftarlar genç oyuncuya, "Tribünler adını haykıracak Semih, yolun açık olsun" yorumu yaptı.

                    "BÜYÜK BİR KULÜP İSTEDİM"
                    Manchester United ile birlikte kariyerinde ilk kupasını kazanan eski Beşiktaşlı Weghorst, "Kariyerime büyük bir kulüpte devam etmek harika bir duygu. Çocukluk hayalimi de gerçekleştirdim" diyerek Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

                    ŞUBAT AYINDA MVP SEÇİLEN İSİM VEZENKOV
                    Yunan ekibi Olmpiakos'taforma giyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde ayın en değerli oyuncusu seçildi. Şubat ayında 24,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, bu ay 20.8 sayı ve 8.8 ribaunt ortalamaları ile dikkati çekti. Vezenkov, Kasım ayında da MVP ödülüne layık görülen basketbolcu olarak kayıtlara geçmişti.

                    TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREM BENİ ÇOK ÜZDÜ
                    Japon ekibi Cerezo Osaka, lbirex Niigata ile yaptığı maçta pankart açtı ve Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Shinji Kawaga, videolu bir mesaj yayınlayarak afetzedelere yardım çağrısında bulundu. Türk insanının sıcakkanlılığından çok etkilendiğini belirten Kagawa, "Türkiye'de yaşananlar beni gerçekten çok üzdü ve yaraladı" diye konuştu.

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                    Yapılandırmaya deprem değişikliği
                    Haberler Spor Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo çizme basın manşetlerinde
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