Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo çizme basın manşetlerinde





ERSUN YANAL ALANYA İÇİN DÖNDÜ

Francesco Farioli ile yollarını ayıran Alanyaspor Süper Lig'de son olarak 2020- 21 sezonunda Antalyaspor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Farioli'nin de bulunduğu imza töreninde duygularını dile getiren Ersun Yanal, "Öncelikle sayın başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Belki burada bir ilki yaşıyoruz. Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Biz Alanyaspor yolculuğumuza Sayın Farioli'nin bıraktığı yerden devam edeceğiz. Başarılı olacağımızı ve güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



YARALARI BİRLİKTE SARALIM

Futbol Federasyonu'nun, "Depremin yaralarını sarmak için Omuz Omuza" adıyla başlattığı kampanyaya Trabzonspor'un desteği devam ediyor. TFF'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yaptığı yardımların görselleriyle birlikte paylaşılan videoda futbolculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Siopis ve Bakasetas, açıklamalarda bulundu. Kaptan Uğurcan, "Evsiz kalanlara beraber yuva kuralım kaybedecek hiç vakit yok" ifadelerini kullanırken, Larsen de, "Türkiye şu anda dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor" diyerek destek istedi.

Seri galibiyetler almaya



İHTİYACIMIZ VAR

Trabzonspor'un deneyimli defans oyuncusu Vitor Hugo, seri galibiyetler istediklerini anlattı. Hugo, "Yarışta geride kaldık. Bu tür durumlarda maç maç bakmak gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.



KAYSERİ STARTI VERİLDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Salonda başlayan idman saha çalışmaları ile sona erdi.



G.SARAY A.DEMİR İLE KARŞILAŞACAK

Deprem nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Galatasaray bu haftayı bay geçecek. Sarı- Kırmızılılar, cumartesi Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak. Saat 16.00'daki mücadele NEF Stadı'nda oynanacak.



BEŞİKTAŞ'A GHEZZAL'DAN KÖTÜ HABER

Antalyaspor maçından 0-0'lık eşitlikle ayrılan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü bir haber geldi. 4.5 ay süren sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönmek için hazırlık yapan Cezayirli futbolcu, maç öncesinde ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun adalesinden sakatlandığı belirtilirken sahalara dönüş süresinin de 2 hafta olacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta şu ana kadar 29 maç kaçıran futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek. Bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 6 maçta 227 dakika süre alan Rachid Ghezzal 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. Ghezzal'ın yerine Antalyaspor maçında Dele Alli görev yaptı.



'TRİBÜNLER ADINI HAYKIRACAK SEMİH'

Beşiktaş'taş'ta ilk maçına çıkan 17 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy, Antalyaspor maçında 58. dakikada Muleka'nın yerine oyuna girdi. Sosyal medyada taraftarlar genç oyuncuya, "Tribünler adını haykıracak Semih, yolun açık olsun" yorumu yaptı.



"BÜYÜK BİR KULÜP İSTEDİM"

Manchester United ile birlikte kariyerinde ilk kupasını kazanan eski Beşiktaşlı Weghorst, "Kariyerime büyük bir kulüpte devam etmek harika bir duygu. Çocukluk hayalimi de gerçekleştirdim" diyerek Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çekti.



ŞUBAT AYINDA MVP SEÇİLEN İSİM VEZENKOV

Yunan ekibi Olmpiakos'taforma giyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde ayın en değerli oyuncusu seçildi. Şubat ayında 24,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, bu ay 20.8 sayı ve 8.8 ribaunt ortalamaları ile dikkati çekti. Vezenkov, Kasım ayında da MVP ödülüne layık görülen basketbolcu olarak kayıtlara geçmişti.



TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREM BENİ ÇOK ÜZDÜ

Japon ekibi Cerezo Osaka, lbirex Niigata ile yaptığı maçta pankart açtı ve Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Shinji Kawaga, videolu bir mesaj yayınlayarak afetzedelere yardım çağrısında bulundu. Türk insanının sıcakkanlılığından çok etkilendiğini belirten Kagawa, "Türkiye'de yaşananlar beni gerçekten çok üzdü ve yaraladı" diye konuştu.

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