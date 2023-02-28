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    • Spor
    • 28.02.2023 10:56
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    • 28.02.2023 10:56
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    Luka Modric Dünya Kupası'nda giydiği formayı bağışladı!

    Real Madridli Luka Modric, Hırvatistan Milli Takımı'nda giydiği formasını, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

    Modric Dünya Kupası’nda giydiği formayı bağışladı!

    Hırvatistalı Modric, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Fas ile gruplarda oynadığı ilk maçta giydiği 10 numaralı formasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine gönderdi.

    Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden, "Teşekkürler Modric. Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Katar 2022 Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize teslim etti." paylaşımında bulundu.

    Luka Modric de video mesajında, bu zor zamanlarda dua ve desteklerini gönderdiğini belirterek, "Güçlü kalın, sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Luka Modric Dünya Kupası'nda giydiği formayı bağışladı!
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