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    • Spor
    • 27.02.2023 13:43
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    • 27.02.2023 13:43
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    Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Sevilla'da işler hiç yolunda gitmiyor. Evinde Osasuna'ya 3-2 kaybedip küme düşme hattına çok yaklaşan Endülüs temsilcisinde, Teknik Direktör Sampaoli'nin gönderdiği taktik kağıdını Acuna'nın yırtıp atması, kulübün nasıl bir kaosun içinde olduğunu gözler önüne serdi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmıştı. Seri başı olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sevilla'nın, PSV Eindhoven'ı geçmesinden sonra kurayla Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.

    Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

    AVRUPA LİGİ'NİN EN BAŞARILISI AMA

    UEFA Avrupa Ligi'ni tam 6 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla'nın işleri İspanya 1. Ligi La Liga'da hiç yolunda gitmiyor. Endülüs temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattında yer alan Valencia'nın sadece 2 puan önünde yer alıyor.
    Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

    İKİNCİ HOCAYI DA GÖNDEREBİLİR

    Sevilla sezona Julen Lopetegui ile başlamış, alınan kötü sonuçların ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli'nin göreve getirdi. Sampaoli, 26 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

        Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

        ACUNA KAĞIDI YIRTIP ATTI

        Son olarak Osasuna ile karşılaşan Sevilla kendi evinde sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Skor 3-2'ye geldiğinde sahaya taktik kağıdı gönderen Sampaoli'ye ise ciddi bir tepki geldi.

        Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

        Sırp futbolcu Gudelj'in getirip İspanyol oyuncu Olivier Torres'e verdiği taktik kağıdı, Arjantinli Acuña'nın hışmına uğradı. Acuña'nın kağıdı alıp yırtıp yere atması, takımda Sampaoli'nin otoritesinin sarsıldığını ortaya koydu.

        Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

        İLK MAÇ 9 MART'TA

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile 9 Mart'ta deplasmanda ilk eleme maçını oynayacak. Rövanş ise 16 Mart'ta olacak.

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