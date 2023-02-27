Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmıştı. Seri başı olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sevilla'nın, PSV Eindhoven'ı geçmesinden sonra kurayla Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.
AVRUPA LİGİ'NİN EN BAŞARILISI AMA
UEFA Avrupa Ligi'ni tam 6 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla'nın işleri İspanya 1. Ligi La Liga'da hiç yolunda gitmiyor. Endülüs temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattında yer alan Valencia'nın sadece 2 puan önünde yer alıyor.
İKİNCİ HOCAYI DA GÖNDEREBİLİR
Sevilla sezona Julen Lopetegui ile başlamış, alınan kötü sonuçların ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli'nin göreve getirdi. Sampaoli, 26 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.