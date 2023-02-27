Fenerbahçe’nin rakibi Sevilla karıştı! Şoke eden olay

AVRUPA LİGİ'NİN EN BAŞARILISI AMA



UEFA Avrupa Ligi'ni tam 6 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla'nın işleri İspanya 1. Ligi La Liga'da hiç yolunda gitmiyor. Endülüs temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattında yer alan Valencia'nın sadece 2 puan önünde yer alıyor.