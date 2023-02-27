Wanda Nara G.Saray’ın golcüsü Mauro Icardi için gelen teklifleri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da kiralık forma giyen Mauro Icardi, İtalyan kulüplerinin transferde gözdesi oldu. Bonservisini almak için büyük fedakarlıklar gereken Icardi hakkında en net açıklama Wanda Nara'dan geldi. Oyuncunun menajerliğini üstlenen Nara, Serie A kulüplerinin Tangocu için transfer teklifi yaptığını doğruladı.
YAŞI HALA GENÇ
Wanda Nara yaptığı açıklamada, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon için kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala genç ve yıldız bir futbolcu. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi. İddiaya göre; Galatasaray, Icardi için 3 eşit taksitle 9 milyon euro ödemeyi taahhüt etti. Mauro Icardi'ye 20 milyon euro değer biçiliyor.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ
G.Saray'daki ilk döneminde özel hayatıyla daha çok gündem olan ve eleştirilen Icardi, daha sonra başaırlı performansıyla taraftarların gönlünü aldı. Toplam 13 maçta 9 gol, 6 asist üreten 30 yaşındaki golcü futbolcu, yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanıyor. Galatasaray, golcü oyuncuya 750 bin euro ödeme yaparken, 6 milyon euro tutarı ise PSG karşılıyor.