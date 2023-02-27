Wanda Nara G.Saray’ın golcüsü Mauro Icardi için gelen teklifleri açıkladı





YAŞI HALA GENÇ

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon için kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala genç ve yıldız bir futbolcu. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi. İddiaya göre; Galatasaray, Icardi için 3 eşit taksitle 9 milyon euro ödemeyi taahhüt etti. Mauro Icardi'ye 20 milyon euro değer biçiliyor.