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    • Spor
    • 26.02.2023 11:36
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    • 26.02.2023 11:56
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    Transfer haberleri | Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara, Arjantinli yıldız için çıkan transfer haberlerini doğruladı ve sarı kırmızılı taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

    Paris Saint-Germain'den sezon başında Galatasaray'a kiralık gelen ve sarı-kırmızılı forma altında eski günlerinden kesitler sunarak, taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor.
    Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

    30 yaşındaki yıldızın en büyük talipleri ise; İtalya'dan... Çizme'nin en köklü kulüplerinden olan Milan ve Roma, Icardi için resmi teklifte bulundu. Bunu da oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İspanyol basınına yaptığı açıklamayla duyurdu.
    Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

    "ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

    Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru" dedi.
        Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

        İspanyol basınında yer alan haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi;
        Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

        "Icardi, Serie A'da Inter formasıyla 124 gol attı. Gelecek sezon için yeni bir yer arıyor olabilir. Bu sene PSG'den Galatasaray'a kiralanan forvet, Türkiye'de harika performans sergiliyor ve bu da Mauro'nun dikkat çekmesini sağlıyor.
        Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

        Menajeri Wanda Nara da PSG kadrosuna geri dönmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Icardi, Inter'de 6 sezon forma giydi. Sampdoria'da da 2 yıl oynadı. 30 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmekten mutluluk duyacaktır."
            Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

            G.SARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

            Galatasaray da taraftarlarla arasında harika bir bağ kuran Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarına devam ediyor. Sporx'in haberine göre Arjantinli golcünün bonservisini alabilmek adına PSG ile temaslara başlayan Galatasaray transfer komitesi, bu transfer için şartlarını zorlayacak.
            Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

            Galatasaray forması altında 13 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
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