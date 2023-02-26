Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

30 yaşındaki yıldızın en büyük talipleri ise; İtalya'dan... Çizme'nin en köklü kulüplerinden olan Milan ve Roma, Icardi için resmi teklifte bulundu. Bunu da oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İspanyol basınına yaptığı açıklamayla duyurdu.