Transfer haberleri | Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Wanda Nara duyurdu

Paris Saint-Germain'den sezon başında Galatasaray'a kiralık gelen ve sarı-kırmızılı forma altında eski günlerinden kesitler sunarak, taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor.
30 yaşındaki yıldızın en büyük talipleri ise; İtalya'dan... Çizme'nin en köklü kulüplerinden olan Milan ve Roma, Icardi için resmi teklifte bulundu. Bunu da oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İspanyol basınına yaptığı açıklamayla duyurdu.
"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"
Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru" dedi.