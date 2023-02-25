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    • Spor
    • 25.02.2023 18:10
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    • 25.02.2023 18:10
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    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, deprem felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede karşı karşıya geliyor. Kanarya'da hedef, kazanarak Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirmek. Konuk ekip ise yeni hocasıyla ilk galibiyetini almanın peşinde. Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

    Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, deprem felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede karşı karşıya geliyor.

    Kanarya'da hedef, kazanarak Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirmek. Konuk ekip ise yeni hocasıyla ilk galibiyetini almanın peşinde.

    Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia.

    Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf.

    FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Konyaspor maçı, saat 19.00'da başlayacak ve Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

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