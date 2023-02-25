Fenerbahçe ’Kral’larıyla kazandı!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, deprem felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Valencia (2), Joshua King ve Szalai'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 48 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Hakan Yandaş'ı yedeğe çekerken, kart cezalısı Michy Batshuayi kadroda yer alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'de Mert Hakan Yandaş'ın yerine Miha Zajc'ı oynatırken, Michy Batshuayi'nin yerine Joshua King'i tercih etti.

OOSTERWOLDE İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Arabam.com Konyaspor maçında yedek soyundu.

4'LÜDEN VAZGEÇMEDİ

Jorge Jesus, Konyaspor karşısında da son haftalarda olduğu gibi 4'lü savunmayla takımını sahaya sürdü.

68 yaşındaki teknik direktör, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluştu. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc forma giyerken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi görev aldı. Jesus, gol yollarında ise Joshua King ile Enner Valencia'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Arda Güler, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

KULÜBE JESUS'SUZ

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamadı.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yaptı.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi'nin yanı sıra son antrenmanda hafif sakatlık yaşayan Luan Peres, kadroda yer almadı. Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında depremzedeler unutulmadı.

Ülker Stadı'ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri yer aldı.

Öte yandan "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun" ifadeleri kullanıldı. Tribünelerde ise "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun" pankartı açıldı.

Müsabaka öncesinde iki takım da sahaya siyah tişörtlerle çıkarken, Fenerbahçeli oyuncuların tişörtleri üstünde "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" ve "Geçmiş Olsun Türkiyem" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca tribünlerde siyah ağırlıklı kıyafet tercih edildiği dikkati çekti. Bunun yanı sıra tribünlerden deprem bölgesine yardım için maçın başlama düdüğüyle sahaya çeşitli malzemeler atıldı.

Maç öncesi hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI

Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar seremoniye çıkarıldı.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen 24 depremzede çocuk, futbolcularla seremoniye çıktı.

Çocuklar daha sonra Batı Tribün'de (Fenerium) maçı izledi.