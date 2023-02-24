UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizin son 16 rakipleri belli oluyor





JOSHUA'DAN FLAŞ SÖZLER

Ağır Sıklet Boks Şampiyonu İngiliz boksör Anthony Joshua, kendisine sorulan bir soru üzerine çok flaş sözler sarf etti. Anthony Joshua, "Üzerinizde baskı var mı?" sorusuna "Baskı parasız olmaktır, faturaların için endişelenmektir. Şu anda Türkiye ve Suriye'de olanlara bakın. O ortamda olmak baskıdır. Maça ve spor salonuna gitmek binim için nimettir" cevabını verdi. Joshua'nın bu sözleri sosyal medyada da büyük yankı buldu.



HAİNLİK YAPTIM ÖZÜR DİLİYORUM

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor- Sakaryaspor maçında sahaya giren taraftar, "Çok büyük hainlik yaptım. İki camiadan ve üzdüğüm herkesten çok özür diliyorum" diye konuştu.



HAKAN'DAN FLAŞ BEĞENİ

Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu bir G.Saray taraftarının, "Bize gelmek istiyordu ama seçim vardı, yönetim yokto. Adamı Inter kaptı. Yoksa has G.Saraylıdır" paylaşımını beğendi.



JORGE JESUS'A PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maçtan men ve 26 bin lira da para cezası verildi. Portekizli teknik adam bu cezasını Konyaspor karşılaşmasında çekecek.



FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI MELER'İN

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu. Yarın saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Konyaspor maçını Halil Umut Meler, aynı satte başlayacak Giresunspor- Kayserispor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'daki Ümraniye-Adana Demir maçında Atilla Karaoğlan, 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde ise hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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