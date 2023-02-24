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    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizin son 16 rakipleri belli oluyor

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizin son 16 turundaki rakipleri bugün netleşecek. Gözler Nyon’daki kura çekiminde olacak. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Nyon’da kura günü

    Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belirlenecek. İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımlarıyla birbirleriyle kurallar gereği eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 Mart ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.



    PELKAS FENER'E DÖNMEYE HAZIR
    Kanarya'nın sezon başında İngiltere'nin Hull City ekibine gönderdiği Dimitris Pelkas'ın kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'e dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Hull'u çalıştıran menajer Liam Rosenior ile arasında bir problemi bulunmuyor. Champions ekibinde bu sezon 17 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı veren Pelkas'a 3.5 milyon euro değer biçiliyor.



    KİMSE ARTIK MAÇLARA KOLAY ODAKLANAMAZ
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 11 ili sarsan deprem felaketinin ardından maç oynamanın zorluğuna dikkati çekti. Deneyimli teknik adam, "Acılar biraz dindikten sonra futbola başlamak durumundayız. Ama lig karmakarışık geçecek. Değişik ve üzücü bir lig olacak. Bence kimse kendini maça veremeyecek" ifadelerini kullandı.



        HIRVAT SAVUNMACI MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
        Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli defans oyuncusu Dejan Lovren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Milli forma ile 78 karşılaşmada 5 gol atan futbolcu, 2019 Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 Katar'da ise üçüncülük sevinci tattı.



        RAKİBİMİZ LETONYA HEDEFİMİZ GALİBİYET
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında bugün lider Letonya'yı ağırlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'ndaki maç 20.00'de başlayacak. İlk turdaki maçlarla birlikte toplamda 8 kez parkeye çıkan Ergin Ataman ve öğrencileri 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.



        RUSSEL WESTBROOK CLİPPERS İLE ANLAŞTI
        NBA ekibi Los Angeles Clippers, 34 yaşındaki oyun kurucu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı. Daha önce Oklahoma, Houston, Washington ve LA Lakers formalarını da giyen Westbrook, bu sezon maç başına 15.9 sayı, 7.5 asist ve 6.2 ribaunt üretti. 2017'de en değerli oyuncu olan Westbrook, 9 kez de All-Star seçilme başarısı gösterdi.



            ERİK BOTHEIM HEYECANI
            Bu sezon yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Erik Botheim ile ilgileniyor. 23 yaşındaki santrforun meajeri Solbakken'in dün Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de transfer görüşmesi gerçekleştirdiğ iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Rus ekibi Krasnodar'dan Salernitana'ya bedelsiz olarak transfer olan Norveçli golcünün piyasa değeri 4 milyon euro civarında.

            BU SEZON 1 GOLÜ VAR
            Botheim'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon İtalyan ekibinde 17 kez forma giyen genç yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Botheim, kariyerinde Lyn, Rosenborg, Stabaek, Bodo Glimt ve Krasnodar takımlarında da forma giydi. Toplamda 117 maça çıkan Norveçli golcü, 32 gol atıp, 16 asist yaptı. Hiç kırmızı kart görmedi. Salernıtana'da oynayan Botheim, İtalya'da aradığını bulamadı. Genç yıldız, Çizme'den ayrılmak istiyor.



            ŞAŞIRTICI BİR TRANSFER!
            Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ile ilgili İtalyan gazeteciler çarpıcı açıklamalara imza attı. İtalyan gazeteci Alessandro Cavasinni, "Bournemouth opsiyonunun süresi dolduğunda, her şey Zaniolo'nun Roma'da kalacağına işaret ediyordu. Bunun yerine, kulüple olan sorunlu ilişkisi ve Türkiye'de hala açık olan transfer pazarı anlaşmayı gerçekleştirdi. Kesinlikle şaşırtıcı bir transferdi" dedi. Bu arada İtalyan yıldız idmanlara başladı.



            ICARDI'NİN KADERİ MESSİ'YE BAĞLI!
            Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği Lionel Messi'ye bağlı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Messi'nin takımda kalması durumunda Icardi, kesin olarak Fransız devine dönmeyecek ve sezon sonunda takımdan ayrılacak. Bu durumda Galatasaray, Icardi'nin bonservisini almak için daha avantajlı bir konuma geçecek.



                KAZIMCAN İÇİN ALTAY'A ÖDEME
                Sezon başında Altay'dan Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun bonservis bedeli için siyah- beyazlı kulübe ikinci taksiti de yatırdı. Sarı-kırmızılılar, toplamda 20 milyon liralık ödeme yaptı. Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Toplamda 6 maçta oynayan Kazımcan, 384 dakika boyunca gol veya asist üretemedi.



                EFE MODRIC'E BENZİYOR
                Galatasaray'ın eski oyuncularından Ayhan Akman'ın oğlu olan ve Sarı-Kırmızılılar'da forma giyen Efe Akman'a büyük övgü... Ünlü İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, 16 yaşındaki genç yıldız ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Pedulla, "Efe Akman, tarz olarak Real Madrid'in yıldızı Luka Modric'e benziyor. Top sürme konusunda yetenekli. Rakipler arasında nasıl mükemmel manevra yapacağını biliyor. Hassas bir sağ ayağı var. 360 derecelik oyun görüşü, onu önemli paslarda uzman yapıyor" ifadelerini kullandı. 6, 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Efe Akman, Türk Milli Takımı alt yaş gruplarında 28 kez maçlarda forma giydi.



                CİMBOM'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
                Galatasaray, deprem nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına dün de devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.



                    JOSHUA'DAN FLAŞ SÖZLER
                    Ağır Sıklet Boks Şampiyonu İngiliz boksör Anthony Joshua, kendisine sorulan bir soru üzerine çok flaş sözler sarf etti. Anthony Joshua, "Üzerinizde baskı var mı?" sorusuna "Baskı parasız olmaktır, faturaların için endişelenmektir. Şu anda Türkiye ve Suriye'de olanlara bakın. O ortamda olmak baskıdır. Maça ve spor salonuna gitmek binim için nimettir" cevabını verdi. Joshua'nın bu sözleri sosyal medyada da büyük yankı buldu.

                    HAİNLİK YAPTIM ÖZÜR DİLİYORUM
                    Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor- Sakaryaspor maçında sahaya giren taraftar, "Çok büyük hainlik yaptım. İki camiadan ve üzdüğüm herkesten çok özür diliyorum" diye konuştu.

                    HAKAN'DAN FLAŞ BEĞENİ
                    Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu bir G.Saray taraftarının, "Bize gelmek istiyordu ama seçim vardı, yönetim yokto. Adamı Inter kaptı. Yoksa has G.Saraylıdır" paylaşımını beğendi.

                    JORGE JESUS'A PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA
                    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maçtan men ve 26 bin lira da para cezası verildi. Portekizli teknik adam bu cezasını Konyaspor karşılaşmasında çekecek.

                    FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI MELER'İN
                    Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu. Yarın saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Konyaspor maçını Halil Umut Meler, aynı satte başlayacak Giresunspor- Kayserispor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'daki Ümraniye-Adana Demir maçında Atilla Karaoğlan, 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde ise hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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                    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizin son 16 rakipleri belli oluyor
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