UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizin son 16 rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belirlenecek. İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımlarıyla birbirleriyle kurallar gereği eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 Mart ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.
PELKAS FENER'E DÖNMEYE HAZIR
Kanarya'nın sezon başında İngiltere'nin Hull City ekibine gönderdiği Dimitris Pelkas'ın kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Sarı-Lacivertliler'e dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Hull'u çalıştıran menajer Liam Rosenior ile arasında bir problemi bulunmuyor. Champions ekibinde bu sezon 17 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı veren Pelkas'a 3.5 milyon euro değer biçiliyor.
KİMSE ARTIK MAÇLARA KOLAY ODAKLANAMAZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 11 ili sarsan deprem felaketinin ardından maç oynamanın zorluğuna dikkati çekti. Deneyimli teknik adam, "Acılar biraz dindikten sonra futbola başlamak durumundayız. Ama lig karmakarışık geçecek. Değişik ve üzücü bir lig olacak. Bence kimse kendini maça veremeyecek" ifadelerini kullandı.