1 Mart'ta omuz omuza! TFF’nin düzenleyeceği anlamlı gece için geri sayıma geçildi! Messi, Neymar, Mbappe...





MESSİ VE ARKADAŞLARI KATILACAK

Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak anlamlı kampanya gece saat 01.00'e kadar sürecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği gece A Spor ve diğer spor kanallarından naklen yayınlanacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint Germain'in dünyaca yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcunun da destek vereceği iddia edildi. 3 yıldızın imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracağı öne sürüldü. Anlamlı geceye spor camiasından çok sayıda kulüp ve sporcunun katılması bekleniyor. TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

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