1 Mart'ta omuz omuza! TFF’nin düzenleyeceği anlamlı gece için geri sayıma geçildi! Messi, Neymar, Mbappe...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Omuz Omuza Türkiye' sloganı ile 1 Mart'ta düzenleyeceği yardım kampanyası için geri sayım sürüyor. Organizasyonda, kulüp başkanları, teknik direktör ve takım kaptanlarının, stüdyoda yardımseverler ile telefon görüşmesi yaparak bağışları toplaması amaçlanıyor. Yolu Türkiye'den geçmiş yabancı hocalar, futbolcular ve diğer futbol insanlarının görüntülü olarak bağlanması amaçlanan programda sürpriz isimlerin de geceye katılması bekleniyor.
MESSİ VE ARKADAŞLARI KATILACAK
Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak anlamlı kampanya gece saat 01.00'e kadar sürecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği gece A Spor ve diğer spor kanallarından naklen yayınlanacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint Germain'in dünyaca yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcunun da destek vereceği iddia edildi. 3 yıldızın imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracağı öne sürüldü. Anlamlı geceye spor camiasından çok sayıda kulüp ve sporcunun katılması bekleniyor. TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.