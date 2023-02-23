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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı deplasmandaki Basel maçı öncesi konuştu

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre’de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. İlk görevimiz yaraları sarmak” dedi.

    İlk görevimiz yara sarmak T

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli hoca, "Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Nerede olursak olalım hepimizin görevi o yaraları sarmak için çalışmaktır. Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Camia olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız. İlk maçta bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder.



    HAMSIK DÜNYA YILDIZI
    Avcı, Basel'in 20 yıldır Avrupa kupalarında yer aldığını ifade ederken son zamanlarda formasından uzak kalan takımın yıldızı Marek Hamsik içinse, "Hamsik bir dünya yıldızı. Trabzonspor'un en önemli oyuncusu. Çok önemli bir karakter. Şu an itibariyle 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan çok sevdiği bir şeyden kolay kolay vazgeçmez. Marek'le ilişkimiz devam edecek" yorumunda bulundu.



    AVCI'NIN BASEL KOZU TASOS BAKASETAS
    Transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor'da en çok sevilen isimlerden biri olan Anastasios Bakasetas, bu sezonki performansıyla göz doldurdu. Yunan yıldız, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 6 gol, 5 asist üretti. Türkiye Kupası'nda 2 asistlik katkı yapan Bakasetas, Süper Kupa'da 1 gol 1 asist, Avrupa kupalarında ise 9 maçta 4 gol, 3 asistle öne çıkan isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Basel ile oynanacak rövanş maçında saha içindeki en önemli kozlarından biri olacak.



        BOL BOL ŞUT ATACAK
        Avcı, bu maçta tecrübeli ismin sık sık kaleyi yoklaması yönünde bir uyarı yaptı. Bakasetas, taktik antrenmanlarda da sık sık şut çalışması gerçekleştirdi.



        HAYDİ FIRTINA TÜRKİYE İÇİN
        Trabzonspor için tur günü... Karadeniz Fırtınası, Konferans Ligi play-off rövanş maçında bugün Basel ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Lahoz yönetecek.

        EN SON 2019'DA KAZANDI
        İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor, bu akşamki maçta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde turu geçen taraf olacak. Ancak Bordo-Mavililer sahadan en az 2 farklı skor ile mağlup ayrılırsa tura veda edecek. Basel'in 1 farklı üstünlüklerinde ise maç uzatmaya gidecek. Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. Trabzonspor son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik skorla elde etmişti. Bordo-Mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan, Visca ve Hamsik, kritik maçta forma giyemeyecek.



        FIRTINA AVRUPA'DAKİ 149. SINAVINDA
        Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı Konferans Ligi maçıyla birlikte Avrupa'daki 149. sınavına çıkmış olacak. Geride kalan 148 maçta Karadeniz ekibi 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 190 kez gol havalandıran temsilcimiz Trabzonspor, kalesinde ise 203 gole engel olamadı.

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