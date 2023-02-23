Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı deplasmandaki Basel maçı öncesi konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli hoca, "Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Nerede olursak olalım hepimizin görevi o yaraları sarmak için çalışmaktır. Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Camia olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız. İlk maçta bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder.