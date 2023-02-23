Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı deplasmandaki Basel maçı öncesi konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli hoca, "Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Nerede olursak olalım hepimizin görevi o yaraları sarmak için çalışmaktır. Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Camia olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız. İlk maçta bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder.
HAMSIK DÜNYA YILDIZI
Avcı, Basel'in 20 yıldır Avrupa kupalarında yer aldığını ifade ederken son zamanlarda formasından uzak kalan takımın yıldızı Marek Hamsik içinse, "Hamsik bir dünya yıldızı. Trabzonspor'un en önemli oyuncusu. Çok önemli bir karakter. Şu an itibariyle 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan çok sevdiği bir şeyden kolay kolay vazgeçmez. Marek'le ilişkimiz devam edecek" yorumunda bulundu.
AVCI'NIN BASEL KOZU TASOS BAKASETAS
Transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor'da en çok sevilen isimlerden biri olan Anastasios Bakasetas, bu sezonki performansıyla göz doldurdu. Yunan yıldız, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 6 gol, 5 asist üretti. Türkiye Kupası'nda 2 asistlik katkı yapan Bakasetas, Süper Kupa'da 1 gol 1 asist, Avrupa kupalarında ise 9 maçta 4 gol, 3 asistle öne çıkan isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Basel ile oynanacak rövanş maçında saha içindeki en önemli kozlarından biri olacak.