Erken finalde gülen ManU!

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    • Spor
    • 24.02.2023 01:40
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    • 24.02.2023 01:41
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    Manchester United Barcelona: 2-1 | MAÇ ÖZETİ

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Manchester United ile Barcelona karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı ve tolamda 4-3'lük skoru elde ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

    takvim.com.tr
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    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Manchester United ile Barcelona karşı karşıya geldi.



    Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı ve tolamda 4-3'lük skoru elde ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

    Maçın 18. dakikasında Lewandowski'nin penaltı golüyle ilk yarıyı önde kapatan Barcelona'ya Manchester United'ın cevabı 47'de Fred ile oldu. 73. dakikada Antony Manchester United'ı öne geçirirken İngiliz devi toplamda 4-3'lük skora ulaşmayı başardı.



    Bu sonuçla Manchester United son 16 turuna yükselirken La Liga'nın lideri Barcelona ise bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.

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