Kayseri Başkanı Ali Çamlı: Bunlar akıllı herhalde, biz salağız

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Onur Bulut'la ilgili "En son Elyasa ve Onur'un menajeri Cengiz, Fenerbahçe kulübü ile gitti görüşme yaptı. Bunlardan döndüler, geldiler ve 3 yıllık sözleşmeyi uzatmaya kararı verdik. Ben bıraktım evime gittim. Bunlar bir protokol hazırlamışlar. Bizim Başkanvekili Nurettin Açıkalın burada, Murat Duman burada. Nurettin demiş ki, 'Ya başkan sinirlendi, bu protokolü imzalamaz'. Protokolde yok yok. Aklınıza ne gelirse yazmışlar protokole. Nurettin demiş ki ben imzalayım başkan bunu görmesin. Nurettin protokolü imzalamış, protokol benim elime hiç gelmedi. Zaten ben tecrübeli bir yöneticiyim imza atmam. Yalnız bunlar akıllı herhalde, biz salağız" dedi.