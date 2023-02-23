Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Zaniolo’dan yönetime şok eden cevap: Sezon sonu gideceğim ev istemiyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, henüz resmi maça çıkmadan gündem olmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 15 milyon euro bedelle Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un yeni yıldızı, Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler İtalyan yıldıza, "Daha rahat edebilmen için sana ev tutalım. Daha düzenli yaşarsın" teklifine şok edici bir cevap verdi. İtalyan yıldız, "Kaldığımız otelde mutluyum. Zaten sezon sonunda gideceğim" cevabını verdi. Bilindiği gibi İtalyan yıldız futbolcu, Galatasaray'a transfer olmadan Serie A'nın güçlü takımlarından Milan'ın listesindeydi.







16 MİLYON EURO KAZANACAK

Milano ekibinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve reddedemeyeceği bir teklif sunacağı iddia ediliyor. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Zaniolo'nun sözleşmesine 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli ekletmişti. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda oyuncusunu elden çıkarırsa yüzde 20'lik kar payının Roma'ya verilmesi sonucu 16 milyon euro kazanacak. Deprem felaketi sırasında Galatasaray için Türkiye'ye gelen Zaniolo sessiz sedasız Aslan olmuştu. Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro değeri olan İtalyan yıldızın sözleşmesi 2027'de bitiyor. Roma, yıldız futbolcu için İnter'e 2018 yılında 6.7 milyon euro verip almıştı.



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